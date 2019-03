Pod młotek trafią listy Einsteina. Pisze w nich o Hitlerze

Jak informuje Fox News, trzy listy, wszystkie napisane przed rozpoczęciem II wojny światowej, dają nowe spojrzenie na przemyślenia Alberta Einsteina w okresie, gdy Adolf Hitler rósł w siłę w Europie Wschodniej oraz na to, jak wpłynął na życie jego i otaczających go osób.

Pierwszy list, napisany we wrześniu 1921 roku do siostry fizyka, Maji Winteler-Einstein, mówi o tym, że ??Albert Einstein miał wybrać się w podróż do Monachium, ale ostatecznie tego nie zrobił. „[…] mam jechać do Monachium, ale tego nie zrobię, bo w tej chwili zagrażałoby to mojemu życiu” - napisał Einstein do swojej siostry, opisując także niektóre osiągnięcia swojego syna, Hansa. Dom aukcyjny Nate D Sanders, który sprzeda listy fizyka, podaje, że jego cena wywoławcza to 12 tysięcy dolarów.

Drugi list, datowany na kwiecień 1934 roku, daje wgląd w małżeństwo Einsteina z jego pierwszą żoną Milevą, opiekę nad ich synem Eduardem, a także jego przemyślenia na temat Hitlera, który według światowej sławy fizyka „był całkowicie odpowiedzialny za zrujnowanie życia wszystkich ludzi wokół niego”. „Twój list, który wywołuje tak cudowne uczucie nadziei, sprawił, że jestem niezmiernie szczęśliwy” - napisał Einstein w liście wyrażającym troskę o syna, u którego zdiagnozowano schizofrenię. Einstein napisał także, że wyśle ??pieniądze, aby opłacić długi bankowe i zwróci koszty za opiekę nad Eduardem. „Na razie nie wysyłam jeszcze okresowych płatności za opiekę. Jestem bardzo napięty [..] Wszystko to jest wynikiem szaleństwa Hitlera, który całkowicie zrujnował życie wszystkich wokół mnie. Najlepsze pozdrowienia dla Ciebie. Twój A." - czytamy w liście. Minimalna cena tego listu to 25 tysięcy dolarów.

W ostatnim liście, napisanym 12 czerwca 1939 roku, prawie trzy miesiące przed rozpoczęciem wojny, znajduje się wiele szczegółów na temat myśli Einsteina o Żydach. „Siła oporu, która umożliwiła Żydom przetrwanie przez tysiące lat, opierała się w dużej mierze na tradycjach wzajemnej pomocy” - napisał fizyk. „W tych latach ucisku nasza gotowość do wzajemnej pomocy jest poddawana szczególnie surowej próbie. Obyśmy przetrwali ten test, podobnie jak nasi ojcowie” - podkreślił. „Nie mamy żadnych innych środków samoobrony niż nasza solidarność i nasza wiedza. Przyczyna, dla której cierpimy, jest doniosłą i świętą przyczyną” - czytamy dalej. Podobnie jak w przypadku pierwszego listu, jego minimalna cena to 12 tysięcy dolarów.

W ostatnich miesiącach listy Einsteina wzbudziły duże zainteresowanie. W grudniu list, w którym omawiał swoją wiarę sprzedano za rekordową kwotę 2,89 miliona dolarów.

W październiku 2017 roku notatka Einsteina o teorii szczęścia sprzedana została anonimowemu nabywcy na aukcji w Jerozolimie za 1,56 mln dolarów.

