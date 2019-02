Norymberga: Nie było chętnych na obrazy Hitlera

Pięć obrazów, które miały zostać namalowane przez Adolfa Hitlera, nie znalazło kupców w czasie aukcji zorganizowanej w Norymberdze - informuje BBC.

Norymberga to miasto, w którym w czasach III Rzeszy często dochodziło do organizowania wieców poparcia dla NSDAP. Po wojnie to właśnie w Norymberdze odbył się sąd nad nazistowskimi przywódcami i generalicją.

Dom aukcyjny Weidler wystawił na sprzedaż pięć akwareli z ceną wywoławczą w wysokości 45 tys. euro. Wszystkie akwarele miał namalować Adolf Hitler w latach swojej młodości.

Burmistrz Norymbergi, Ulrich Maly oceniał, że sam fakt, iż aukcja takich obrazów się odbywa, świadczy o "złym smaku" jej organizatorów.

Na aukcji próbowano sprzedać również przedmioty, które miały należeć do Hitlera - w tym m.in. wazę i bujany fotel, z podpórką na ramię w kształcie swastyki.

Aby uniknąć złamania niemieckiego prawa dom aukcyjny Weidler zamazał symbole nazistowskie umieszczone na wystawionych na aukcji przedmiotach. W Niemczech publiczne prezentowanie symboli nazistowskich jest zakazane.

Jeszce przed aukcję część przedmiotów wystawionych na aukcję zostało zarekwirowanych przez policję, w związku z podejrzeniem, iż są to falsyfikaty, a sprzedaż ich jako należących do Adolfa Hitlera, jest próbą oszustwa.

Hitler w młodości bez powodzenia starał się o przyjęcie na Akademię Sztuk Pięknych w Wiedniu. Za młodu sprzedawał swoje akwarele, które jednak eksperci oceniają jako niezbyt udane.

W ostatnich latach kilkadziesiąt obrazów przypisywanych Hitlerowi było wystawianych na aukcjach.

W 2015 roku dom aukcyjny Weidler sprzedał kilkanaście obrazów Hitlera za niemal 400 tys. euro.

W 2014 roku akwarelę przedstawiającą ratusz w Monachium autorstwa Hitlera sprzedano za 130 tys. euro.