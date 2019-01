Ambasador Polski w Izraelu: Czy wystarczy pamiętać o Holokauście?

27 stycznia każdego roku na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, ustanowiony w 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Na datę obchodów wybrano rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau przez wojska sowieckie w 1945 roku.

- Oczywiście, my w Polsce doskonale pamiętamy, co wydarzyło się w tamtym czasie, pamiętamy o żydowskich ofiarach II Wojny Światowej, zamordowanych przez niemieckich nazistów, lecz wiemy także, że ciąży na nas odpowiedzialność za zachowanie materialnego dziedzictwa największego ludobójstwa w dziejach ludzkości" - zauważa Marek Magierowski w filmie opublikowanym na Twitterze. W języku hebrajskim polski ambasador w Izraelu zwraca się do mieszkańców Izraela, czy o Holokauście "wystarczy pamiętać".

