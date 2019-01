"Polski obóz śmierci" w amerykańskiej CBS News

"Dziesiątki byłych więźniów Auschwitz wróciło do polskiego obozu śmierci na obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu" - taki napis otwiera materiał wideo umieszczony na oficjalnym koncie CBS News na Twitterze.

NEVER FORGET: For Holocaust Remembrance Day, dozens of Auschwitz survivors returned to the death camp 74 years after the day it was liberated. https://t.co/O7Rg69bmVd pic.twitter.com/RLcnxHfWK9