Polityczny spór o Rok Edelmana

PO zarzuca PiS blokowanie uchwały o ustanowienie Roku Marka Edelmana. Czy słusznie?

W 2019 r. przypada setna rocznica urodzin i dziesiąta śmierci jednego z przywódców powstania w getcie w Warszawie.

W styczniu poprzedniego roku Centrum Dialogu Marka Edelmana w Łodzi wysłało wniosek do parlamentu o ustanowienie 2019 r. Rokiem Marka Edelmana. Niestety, tak się nie stało. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska na portalu społecznościowym oskarżyła PiS o blokadę takiej uchwały. Jako winną tej sytuacji wymieniła posłankę PiS Elżbietę Kruk, szefową sejmowej Komisji Kultury.

Jak jednak ujawniliśmy w „Rzeczpospolitej" w poprzednim tygodniu, formalnie projekt uchwały w tej sprawie został wniesiony do Sejmu przez posłów PO dopiero 8 czerwca 2018 r., czyli ponad miesiąc po regulaminowym terminie możliwości wnoszenia takich uchwał.

Po naszej publikacji otrzymaliśmy pismo z prośbą o „sprostowanie i uzupełnienie informacji dotyczących odpowiedzialności za nieuchwalenie przez Sejm uchwały ustanawiającej rok 2019 Rokiem Marka Edelmana". Zostało ono podpisane przez wicemarszałek Sejmu Małgorzatę Kidawę-Błońską oraz posłankę Iwonę Śledzińską-Katarasińską, wiceprzewodniczącej sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu z PO.

Utrzymują one, że Platforma Obywatelska nie spóźniła się ze złożeniem projektu uchwały. Dodają, że posłowie PO popierali wniosek złożony w styczniu 2018 r. przez Centrum Dialogu Marka Edelmana w Łodzi i oczekiwali, że zgodnie z regulaminem Sejmu, który dopuszcza taką możliwość, stanie się on projektem sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. „Dopiero wobec niewprowadzenia, mimo licznych interwencji, wniosku do porządku obrad Komisji przez przewodniczącą, poseł Elżbietę Kruk, posłowie Klubu Parlamentarnego PO przejęli projekt i złożyli u marszałka Sejmu. Marszałek Kuchciński wyraził zgodę na jego rozpatrzenie niezależnie od terminu zgłoszenia. Niestety, przewodnicząca Kruk również ten projekt »zamroziła«" – napisały posłanki w piśmie skierowanym do „Rzeczpospolitej". – „Tak więc nie ma wątpliwości, kto w tej kwestii zawinił" – dodały.

Elżbieta Kruk, przewodnicząca Komisji Kultury z PiS, w rozmowie z „Rzeczpospolitą" zaprzecza zarzutom posłanek PO.

– Dziwię się, że pani poseł Śledzińska-Katarasińska nie zna regulaminu Sejmu. Odnoszę też wrażenie, że obie panie udają, że chcą Roku Marka Edelmana – mówi.

Zapewnia, że projekt uchwały PO trafił do komisji po regulaminowym terminie wnoszenia takich wniosków, czyli w czerwcu.

– Jeżeli np. pani poseł Śledzińska-Katarasińska zapomniałaby o regulaminowym terminie, mogłaby wnieść taki wniosek do marszałka Sejmu. Tak miało miejsce przy okazji uchwały o Roku Kościuszki, ale takiego wniosku w sprawie Roku Edelmana podpisanego przez marszałka Sejmu też nie otrzymałam – dodaje posłanka Kruk.

Niezależnie od tego sporu politycznego Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi przygotowało liczne wydarzenia mające na celu uczczenie pamięci patrona i popularyzację jego dorobku. Odbędą się one jednak tylko w Łodzi, a nie w całym kraju.