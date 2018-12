Wałęsa: Przespałem się, zadzwonił generał. Rzuciłem słuchawkę

Lech Wałęsa odniósł się na swoim profilu na Twitterze do publikacji "Rzeczpospolitej" dotyczącej listu gen. Czesława Kiszczaka i gen. Floriana Siwickiego do Lecha Wałęsy z 2004 roku. List znajdował się w odnalezionym w Hoover Institution Library & Archives w Stanford w USA archiwum gen. Kiszczaka.

16 grudnia 2004 r. w związku z wypowiedzią Wałęsy dla TVP3 gen. Siwicki i Kiszczak napisali do Wałęsy list, w którym pisali, że skoro „jacyś generałowie” dzwonili do niego w pierwszych dniach stanu wojennego i mówili, że „musi kilku zginąć”, to proszą, by ujawnił nazwiska owych generałów, bo oni nie przypominają sobie takich rozmów (Wałęsa twierdził, że przed masakrą w kopalni Wujek dzwonili do niego generałowie, z których jeden mówił, że "kilku musi zginąć, żeby zastraszyć").

Czytaj także: Archiwum generała Kiszczaka - część 2. Reprymenda

Poniżej dalsza część artykułu

Wałęsa na Twitterze przekonuje, że listy o których pisze "Rzeczpospolita" "pojawiły się stosunkowo niedawno i nie pisał ich Kiszczak".

"Powstają na zamówienie pod zasłyszane niedokładne informacje. Autorzy są znani i po zebraniu dowodów będą ujawnieni" - przekonuje były prezydent.

Generał odpowiedział ze jest wojna i ludzie muszą w to uwierzyć i jeszcze mówił ale rzuciłem słuchawkę .Przekonał mnie że muszą strzelać by przestraszyć .Następnego dnia przyjechał Rakowski. Odmówiłem i kazałem pilnującym by go zrzucili ze schodów.Świadkiem jest biskup Orszulik. — Lech Wałęsa (@PresidentWalesa) December 19, 2018

Następnie Wałęsa relacjonuje, że kiedy 13 grudnia 1981 r. został internowany trafił do willi w Konstancinie. "Po przespaniu się podniosłem słuchawkę telefon. Zgłosił się generał, nazwiska nie pamiętam. Powiedziałem generałowi, by przekazał gdzie należy, że jeśli gdziekolwiek dochodzić będzie do niebezpiecznych zdarzeń, jestem gotów tam jechać i rozładować napięcie by nie doszło do przemocy" - relacjonuje były prezydent.

"Generał odpowiedział ze jest wojna i ludzie muszą w to uwierzyć i jeszcze mówił ale rzuciłem słuchawkę" - wspomina.

Wałęsa dodaje następnie, że jego rozmówca przekonywał go, iż "muszą strzelać by przestraszyć".

"Następnego dnia przyjechał (Mieczysław) Rakowski. Odmówiłem i kazałem pilnującym by go zrzucili ze schodów. Świadkiem jest biskup (Alojzy) Orszulik".