Watykan: Kości w nuncjaturze nie należały do nastolatki AFP

Ludzkie kości znalezione w nuncjaturze Watykanu w Rzymie należały do mężczyzny, który zmarł ponad 50 lat temu - podaje Reuters powołując się na źródła sądowe. To zaprzecza hipotezom, że kości należały do jednej z nastolatek, które zaginęły w latach 80-tych.