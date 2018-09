Dania: Znaleziono wrak statku, którego szukano od dziesięcioleci

Wrak statku transportowego III Rzeszy M/S Pionier, zatopionego 2 września 1940 roku, został odnaleziony w wodach cieśniny Skagerrak, u północnych wybrzeży Danii - informuje thelocal.dk.

O odkryciu poinformowało jutlandzkie Muzeum Wojny Morskiej w komunikacie prasowym opublikowanym 6 września.

Wrak statku M/S Pionier był jednym z najbardziej poszukiwanych wraków w regionie. Szukali go zarówno nurkowie z Danii, jak i z innych państw od kilku dziesięcioleci.

Okazało się, że statek spoczął na głębokości 177 metrów w miejscu oddalonym znacznie dalej na wschód od miejsca, w którym - jak pierwotnie sądzono - powinien się znajdować.

Dyrektor muzeum w Jutlandii Norman Andersen nie krył radości z powodu odnalezienia wraku.

- Dla nas jest to jeden z najlepiej znanych wraków i długo otaczała go tajemnica. To wspaniale, że wreszcie wiemy, gdzie jest - powiedział.

Andersen dodał, że po zlokalizowaniu wraku będzie można teraz sprawdzić, co znajdowało się na jego pokładzie. Historycy spekulują, że w momencie zatopienia statek mógł przewozić działa dużego kalibru lub materiały wybuchowe.

M/S Pionier płynął z Frederikshavn do Frederiksstad w Norwegii we wrześniu 1940 roku. Na jego pokładzie było 823 osób - 333 z nich zginęły po tym, jak na pokładzie statku doszło do eksplozji.

Według Brytyjczyków statek miał zostać zatopiony torpedą wystrzeloną przez okręt HMS Sturgeon, ale według władz III Rzeszy statek zatonął wskutek wpłynięcia na minę, bądź sabotażu. Andersen mówi, że wstępne badanie wraku wskazuje na to, że to relacja Brytyjczyków była prawdziwa.