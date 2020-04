Amazon nie wie, kiedy ponownie otworzy magazyny w Francji

Szef francuskiego oddziału koncernu Jeffa Bezosa, Frederic Duval zapowiedział w radiu RTL, że planuje odwołać się od wyroku sądu. Równocześnie od 16 kwietnia, co najmniej do 20 kwietnia, zamknie swoje magazyny. Wewnętrzny dokument potwierdzający taki krok Amazona znalazł się w posiadaniu agencji Reuters. Amazon, pomimo epidemii oraz obiekcji związków zawodowych dotyczących środków ochronnych podjętych przez koncern, chciałby kontynuować normalną działalność.

Francuski sąd nakazał Amazonowi ograniczyć działalność na terenie Republiki Francuskiej do dostarczania wyłącznie artykułów spożywczych, higienicznych i zaopatrzenia medycznego. Jednocześnie sąd nakazał wzmocnienie protokołów bezpieczeństwa mających na celu zapobieganie epidemii. W związku z tym Amazon zapowiedział w środę, że zamknie tymczasowo swoje magazyny.

Amazon należy do firm, które nie tracą, przynajmniej na razie, w czasie pandemii. W USA firma tworzy tysiące miejsc pracy, a nawet daje podwyżki (co w Amazonie, znanym z niechęci do płacenia pracownikom powyżej wymaganego prawem minimum jest dość niezwykłe).

Sam Jeff Bezos na razie korzysta na tym, że Amazon to gigant e-handlu. Jego majątek rośnie w czasie, gdy wielu miliarderów traci.