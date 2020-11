Pomoc konieczna pomimo licznych pułapek

Pogarszająca się sytuacja epidemiczna w Polsce skłoniła rząd do przywrócenia dużej części ograniczeń aktywności ekonomicznej, które obowiązywały wiosną. Wraz z tymi restrykcjami wróciło wiele z instrumentów pomocowych, które rząd oferował firmom podczas wiosennego zamknięcia gospodarki. W piątek zapowiedział też nowe, skierowane do najbardziej dotkniętych obostrzeniami branż.

Rządowa pomoc dla firm , choć łagodzi negatywny wpływ antyepidemicznych restrykcji na gospodarkę, na dłuższą metę może mieć niepożądane skutki uboczne. Może np. podtrzymywać przy życiu nieefektywne firmy, co na dłuższą metę osłabi dynamizm gospodarki. – Państwo nie jest w stanie pomagać w nieograniczonej wysokości i wszystkim podmiotom odczuwającym skutki pandemii Covid-19 – podkreśla prof. dr hab. Małgorzata Zaleska z SGH i PAN. – Z perspektywy długoterminowej nie należy pomagać firmom, które i tak nie przetrwają kryzysu, i powinno się kierować pomoc przede wszystkim do branż, sektorów, firm perspektywicznych, innowacyjnych, przynoszących wartość dodaną – dodaje.

– Nie jest jasne, jakimi kryteriami miałby się kierować rząd przy dokonywaniu takiej selekcji. W praktyce oznaczałoby to dyskryminację, czyli wspieranie jednych kosztem innych – skomentował swoją odpowiedź prof. dr hab. Andrzej Cieślik z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. – Firmy to nie tylko miejsca pracy. Nie warto marnować kapitału menedżerskiego. Warto dawać firmom szanse na restrukturyzację. Nokia i Samsung zaczynały w zupełnie innych branżach niż te, z którymi są dzisiaj kojarzone – zauważył z kolei prof. dr hab. Andrzej Sławiński z SGH, były członek RPP.

Model amerykański nie cieszy się jednak aprobatą wśród polskich ekonomistów. Zdecydowana większość uczestników naszego panelu, 77,5 proc., za lepszą uważa politykę antykryzysową zastosowaną powszechnie w Europie, ukierunkowaną na podtrzymanie zatrudnienia. – Z perspektywy ekonomii pracy podtrzymywanie stosunku pracy jest ekonomicznie efektywne i tańsze niż późniejsze odtwarzanie „powiązań" pomiędzy pracodawcami i pracownikami. Z perspektywy społecznej świadczenia z tytułu braku pracy są nieefektywne i lepiej dopłacać gospodarstwom domowym do pracowania niż do niepracowania – podsumowała prof. dr hab. Joanna Tyrowicz z Wydziału Zarządzania UW i ośrodka badawczego GRAPE. – W porównaniu z USA kraje europejskie charakteryzują się kilkukrotnie mniejszym prawdopodobieństwem znalezienia pracy przez osoby bezrobotne, m.in. ze względu na odmienne regulacje rynku pracy. Ponieważ czas powrotu do grupy osób zatrudnionych jest dłuższy, w Europie bardziej uzasadnione jest „postojowe", zaś w USA powszechny zasiłek dla bezrobotnych – dodał dr hab. Michał Rubaszek, profesor w SGH. Jak jednak zauważyła dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz, profesor na Politechnice Gdańskiej, jeżeli wywołany przez pandemię kryzys będzie długotrwały, to może nie być ucieczki od modelu amerykańskiego.