W. Brytania między młotem (UE) i kowadłem (USA)

WTO zadecydowała, że Unia Europejska może nałożyć cło na towary z USA o wartości 4 mld dolarów rocznie za subwencjonowanie Boeinga. To odpowiedź na podobną decyzję organizacji z Genewy ws. amerykańskiego cła na towary z wsi Europy za 7,5 mld dolarów za subwencjonowanie Airbusa.

Po 6 miesiącach zwłoki spowodowanej przez pandemię druga część sporu, pozwalająca Europie na ripostę zbiega się akurat z gorącą fazą negocjacji umowy z Unią z jednej strony i z Waszyngtonem z drugiej. Analitycy twierdzą, że odroczenie przez Londyn poparcia dla unijnego cła pozwoli uniknąć niszczycielskiego sporu z Amerykanami, ale rozwścieczy Brukselę w krytycznym momencie negocjowania umowy handlowej. Czynniki od handlu w USA uprzedziły, że naciskanie na cło zostanie uznane za agresywny sygnał, wzmocniony potencjalnie retoryką kampanii wyborczej. Rząd Borisa Johnsona jest z kolei pod presją różnych grup, np. producentów szkockiej whisky, które mocno odczuły cła w sporze o Airbusa, by przystąpił do działania.

Jednym z możliwych scenariuszy jest zachowanie dobrej wiary z Airbusem i z Unią we wprowadzone cło, że będzie można wykorzystać je jako dźwignię w uzyskaniu ustępstw w przyszłej umowie handlowej ze Stanami, ale istnieje bardzo wąska droga do tego. Brytyjczycy twierdzili dotąd, że są w „100 procentach za Airbusem" — powiedział pewien Europejczyk. Unia mogłaby ogłosić swoje cło po posiedzeniu WTO 26 października, ale informatorzy zewsząd uważają to za mało prawdopodobne przed wyborami w USA 3 listopada.