Konserwatywny celebryta Boris Johnson

Fakt, że para złośliwych, popierających Partię Pracy, sąsiadów nagrała domową kłótnię Johnsona z Symonds i przesłała taśmę do mediów, był nawet uznawany za poważną przeszkodę na drodze Borisa do fotela premiera. Szybko jednak Johnson i jego dziewczyna pokazali, że się pogodzili i że są razem szczęśliwi. Burzliwy romans tylko pomógł im w budowie wizerunku.

„Boris" to drugie imię nowego brytyjskiego premiera. Ma on w metryce zapisane jako swoje nazwisko „Alexander Boris de Pfeffel Johnson". Urodził się 19 czerwca 1964 r. w Nowym Jorku i przez większą część życia miał podwójne brytyjsko-amerykańskie obywatelstwo. Paszportu USA zrzekł się dopiero w 2016 r.

Do szkoły chodził początkowo w Brukseli, później skończył Eton i Oksford. W 1986 r. został przewodniczącym prestiżowego stowarzyszenia studenckiego Oxford Union. Rok później, dostał staż w dzienniku „The Times". Został z niego wyrzucony, po tym jak w jednym z artykułów zamieścił fałszywy cytat, mający być słowami... jego dziadka. Mimo to Johnson znalazł pracę w dzienniku „Daily Telegraph" i był w latach 1989–1994 jego korespondentem w Brukseli.

Stał się jednym z ulubionych dziennikarzy premier Margaret Thatcher i przyczynił do tego, że brytyjska prawica zaczęła doceniać eurosceptycyzm (który był dotąd domeną lewicy). Proeuropejski establishment irytowało jednak to, że Johnson posuwał się w swoich artykułach do straszenia, że Komisja Europejska zakaże sprzedaży brytyjskich kiełbasek i będzie regulowała rozmiary prezerwatyw.