Londyn ponagla Brukselę, rośnie groźba „no dealu”

Brytyjczycy uprzedzili Unię, że będzie trudno zawrzeć umowę o wolnym handlu do końca roku, o ile nie dojdzie do października do szerokiego porozumienia. Pojawiają się w Europie oznaki, że może dojść do brexitu bez umowy

— Jeśli nie zapewnimy znaczącego postępu do października, to będzie to trudne z umową — stwierdził minister w urzędzie premiera Michael Gove, zwolennik brexitu i jeden z najbardziej wpływowych członków gabinetu B. Johnsona. — Nie ma jednak ostatecznej daty zakończenia rozmów — dodał. — Uzgodniliśmy po obu stronach nadanie większej energii i intensywności rozmowom. Nie chcemy zbyt długo tego ciągnąć, nie będziemy czekać, aż przeciągną się do jesieni i zimy — powiedział w radiu LBC szef dyplomacji Dominic Raab. Poniżej dalsza część artykułu

Rozmowy utknęły na dostępie Unii do łowisk na brytyjskich wodach, na dostosowaniu się W. Brytanii do unijnych przepisów o równych warunkach działania i na rozwiązaniach celnych dla Irlandii Płn. Ewentualna umowa będzie wymagać ratyfikacji przez obie strony, co w przypadku Unii liczącej 27 krajów może zająć kilka miesięcy.

Gove nie spodziewa się, by firmy z Irlandii Płn. miały wyższe koszty importu z powodu brexitu, bo nie będą wymagane deklaracje celne na towary z W. Brytanii. Zapytany jednak czy brytyjskie podmioty wysyłające takie towary będą musiały wypełniać przyspieszone deklaracje, nie odpowiedział wprost. — Będą pewne nowe informacje o bezpieczeństwie — stwierdził, obiecał więcej szczegółów latem. Czytaj także: Ekonomiczny brexit jeszcze w tym roku? Partia Pracy nie protestuje

Niemcy zalecają przygotowania Boris Johnson powiedział, że umowa z Unią jest możliwa w lipcu „przy odrobinie energii". ale z dokumentu rządu Niemiec wynika, że negocjacje mogą potrwać dłużej. Więcej, rząd federalny wezwał kraje Unii, by przygotowały się na brexit bez umowy.

Dokument datowany na 15 czerwca wskazuje, że Berlin spodziewa się dłuższych rozmów. „Od września wejdą w gorącą fazę. Wielka Brytania już nasiliła groźby w Brukseli, chce rozwiązać możliwie jak najwięcej i w najkrótszym możliwie czasie i ma nadzieję na sukces w ostatniej chwili w negocjacjach" — cytuje Reuter.

Z dokumentu wynika, że niemiecki MSZ jest przekonany, iż nie dojdzie do przedłużenia okresu przejściowego poza 2020 r. „Jest zatem istotne zachowanie jedności 27 krajów, dalsze naleganie na równoległy postęp we wszystkich dziedzinach łącznego pakietu i jasne pokazanie, że nie będzie porozumienia za wszelką cenę. Dlatego też awaryjne planowanie krajowe i europejskie musi do teraz zacząć się od przygotowań na brak umowy 2.0. Obecna sytuacja jest mniej poważna niż w 2019 r., bo zawarto w porozumieniu o wyjściu W. Brytanii istotne przepisy np. dla obywateli"— stwierdza dokument.

Francja nie wyklucza „no dealu" Wiceminister ds. europejskich, Amelie de Montchain nie wykluczyła, że rozmowy z W. Brytanią zakończą się bez umowy, choć w interesie Brytyjczyków jest jej zawarcie. — Nie wykluczam niczego — powiedziała w rozgłośni Europe 1. — Najbardziej potrzebują umowy Brytyjczycy. Nie wytrzymają drugiego szoku, po pandemii, nie będą mięć dostępu do siatki bezpieczeństwa, jaką jest Europa — dodała.

— Nie ustąpimy wobec presji ostatecznego terminu, tego końcowego sprintu, jaki Brytania chce nam narzucić w nadziei, że ustąpimy. Nie chcemy umowy tylko dla jej posiadania, chcemy zrównoważonej umowy.

Bank Anglii też zachęca do przygotowań Brytyjski bank centralny zaleca bankom komercyjnym przygotowania na możliwość fiaska porozumienia z Unią umowy handlowej przed końcem 2020 r. „Jak stwierdziliśmy uprzednio, możliwość nie doprowadzenia negocjacji UE-W. Brytania do umowy o przyszłych stosunkach handlowych jest jednym z rozwiązań, na które brytyjskie banki powinny przygotować się w najbliższych miesiącach.