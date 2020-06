Lepsze humory inwestorów w Niemczech

Wskaźnik nastrojów inwestorów wyliczany przez instytut badania koniunktury z Mannheim wzrósł w czerwcu do 63,4 z 51 w maju, podczas gdy analitycy pytani przez Reutera spodziewali się mniejszej poprawy, do 60. Bardziej od oczekiwań poprawił się też drugi wskaźnik pochodny oceny aktualnej sytuacji gospodarczej przez inwestorów do -83,1 w czerwcu z -93,5 i wobec średniej -84 z opinii analityków.

