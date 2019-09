Świat Jacka Pałkiewicza: Magia Angkoru

www.palkiewicz.com



Kiedy odwiedziłem Angkor w połowie lat 70, jeszcze w czasach Czerwonych Khmerów, nie było tutaj ani jednego obcokrajowca - i tak było jeszcze przez kolejnych 10 lat. Tymczasem w ubiegłym roku Angkor odwiedziło prawie 3 miliony turystów - stał się on największą atrakcją turystyczną Azji Południowo- Wschodniej. Do tego stopnia, że, jak zauważają konserwatorzy, taka horda może zadeptać to, co jeszcze niedawno wyglądało na wieczne.