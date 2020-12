Postojowe należy się też samozatrudnionemu - wyrok

Samozatrudniony odwołał się do SO w Łodzi. W skardze wyjaśnił, że w styczniu 2020 r. uzyskał zlecenie na przeprowadzenie cyklu czterech dwudniowych szkoleń, z czego wykonał jedno szkolenie. Pozostałe zaplanowane na marzec–maj odwołano na skutek pandemii. I ta właśnie umowa była podstawą do ubiegania się o świadczenie postojowe. Składki opłaca z własnych oszczędności, które z racji braku przychodów są na ukończeniu, chcąc utrzymać tzw. ciąg i zapewnić w przyszłości minimalne świadczenie emerytalne. Według samozatrudnionego decyzja ZUS jest sprzeczna z decyzją innego organu, przyznającego mu 11 700 zł rekompensaty z tytułu obniżonych dochodów w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

SO przyznał rację skarżącemu i uchylił decyzję ZUS. Uzasadnił to tym, że wprowadzając art. 15 zq ustawy covidowej, ustawodawca zaproponował możliwość pomocy publicznej dla osób najbardziej dotkniętych epidemią, czyli wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych oraz prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W oczywisty sposób przepis miał „ratować" osoby wymienione w ustawie przed bankructwem.

SO uznał, że podnoszony przez ZUS argument o występowaniu innego tytułu ubezpieczenia uniemożliwiającego przyznanie wnioskodawcy prawa do świadczenia postojowego ma na gruncie rozpoznawanej sprawy charakter pozorny. Wnioskodawca nie posiada tytułu do objęcia go ubezpieczeniem dobrowolnym w wypadku umowy zlecenia zawartej 24 stycznia 2020 r. W tym wypadku nie wykonuje żadnej innej działalności zarobkowej i powinien być zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Brak możliwości wykonania umowy zlecenia z powodu pandemii daje prawo skarżącemu do złożenia wniosku o świadczenie postojowe.