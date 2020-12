Jak nie stracić subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju

Do 31 grudnia 2020 r. należy – w banku pośredniczącym w pozyskaniu subwencji z PFR – złożyć dokumenty, które potwierdzą prawidłowe umocowanie osób występujących w imieniu przedsiębiorcy, w postępowaniu o uzyskanie tego wsparcia.

Chociaż rozliczenie subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju następuje, co do zasady, po upływie 12 miesięcy, licząc od pierwszego pełnego miesiąca po dacie jej udzielenia, to na beneficjentach programu Tarcza finansowa PFR dla małych i średnich firm ciążą pewne obowiązki, z których muszą się oni wywiązać do 31 grudnia 2020 r. Ich wypełnienie jest o tyle istotne, że w przypadku niedostarczenia niżej wskazanych dokumentów, przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu całości subwencji.

Czytaj też: Ubieganie się o dotację z tarczy finansowej, to obowiązek menadżera

Bez znaczenia pozostanie tutaj spełnienie przesłanek do zwrotu subwencji w mniejszej wysokości w postaci: dalszego prowadzenia działalności, utrzymania stanu zatrudnienia czy wykazanie straty gotówkowej.

Osoba upoważniona, czyli kto?

Powinnością beneficjentów programu jest dostarczenie do banku, za pośrednictwem którego beneficjent ubiegał się o subwencję do końca 2020 roku:

1. doku...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Nowa Prenumerata już w sprzedaży, poznaj pakiet korzyści! E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ