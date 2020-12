Rzecznik MŚP apeluje o wydłużenie terminu składania wniosków o pomoc z tarczy branżowej

- Problem dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców z branży artystycznej, którym tzw. Tarcza 6.0 przyznała wsparcie analogiczne do tego otrzymanego przez branżę turystyczną w ustawie uchwalonej we wrześniu bieżącego roku. O ile jednak przedsiębiorcy turystyczni mieli około półtora miesiąca na złożenie wniosku, o tyle część przedsiębiorców została dodana już po terminie na złożenie takiego wniosku - wyjaśnia Rzecznik MŚP.

Na mocy nowej ustawy rząd może wydać rozporządzenie, które wydłuży czas na złożenie wniosków. Zdaniem Rzecznika MŚP powinien to zrobić zaraz po podpisaniu ustawy przez prezydenta, co stało się we wtorek (Tarcza 6.0 podpisana przez prezydenta).