Koronawirus: Zawieranie kontraktów w niepewnych czasach

Epidemia się przedłuża. Jakie ma pani rady dla kontrahentów i „podsądnych", jeśli już do procesu dojdzie?

A jak nie może sobie na to pozwolić?

Niestety, kryzys potrwa prawdopodobnie jeszcze wiele miesięcy – z perspektywy wierzyciela nie zalecam długich działań polubownych, jeśli widzimy u dłużnika brak możliwości/chęci spłaty. W takiej sytuacji należy zwrócić się do profesjonalisty zajmującego się dochodzeniem należności. Oni mają narzędzia usprawniające proces polubowny, tj. systemy monitorujące należności czy obsługujące sprawy automatycznie.

Przedsiębiorca nawet w kłopotach zawiera rozliczne kontrakty. Na co wtedy uważać?

Zasada ograniczonego zaufania do kontrahenta jest teraz bardziej aktualna niż wcześniej. Najważniejsza jest dokładna weryfikacja podmiotu, z którym zamierzamy podjąć współpracę – istnieje wiele instytucji, które za niewielkie wynagrodzenie udostępniają raporty gospodarcze o firmie. Możemy sprawdzić, czy nasz przyszły kontrahent reguluje swoje zobowiązania na bieżąco, czy może już ma jakieś zaległości – w takim wypadku odradzałabym długoterminowe kontrakty, a jeśli już są niezbędne, warto odpowiednio je zabezpieczyć (np. hipoteką na nieruchomości czy gwarancją bankową).

Aby być wiarygodnym dla kontrahentów, należy regulować swoje zobowiązania na bieżąco, co sugeruje wypłacalność w przyszłości (choć nie jest to pewnik). W czasach kryzysu bardzo duże znaczenie mają referencje i zadowolenie klientów, dlatego warto dbać o wizerunek firmy. Dużą rolę odgrywa również internet – to w sieci najczęściej szukamy informacji o poten- cjalnych kontrahentach.