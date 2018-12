Oświadczenie o rezygnacji przez członka zarządu spółki kapitałowej - komu i w jakiej formie złożyć

Członkowie zarządu spółek kapitałowych mogą mieć wątpliwości, komu i w jaki sposób powinni złożyć oświadczenie o rezygnacji, gdy są oni jedynymi lub ostatnimi członkami zarządu spółki. Wkrótce się to zmieni.

Prezydent podpisał 30 listopada ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Zmiany przewidziane w ustawie wpłyną na zasady składania przez członka zarządu spółki kapitałowej rezygnacji.

Komu złożyć oświadczenie

W świetle obowiązujących przepisów ustępujący członkowie zarządu spółek kapitałowych mogą mieć wątpliwości, komu i w jaki sposób powinni złożyć oświadczenie o rezygnacji, gdy są oni jedynymi lub ostatnimi członkami zarządu spółki. Oczywiste jest, że oświadczenie o rezygnacji członek zarządu powinien złożyć spółce kapitałowej. Trudno patrząc na literalne brzmienie przepisów ustalić, kto powinien reprezentować spółkę kapitałową przy tej czynności, gdy rezygnację składa jedyny lub ostatni członek zarządu. Złożenie natomiast oświadczenia odpowiedniej, uprawnionej do jego odbioru, osobie ma niebagatelne znaczenie z punktu widzenia skuteczności złożonej rezygnacji.

W orzecznictwie dotyczącym tej kwestii funkcjonowały do pewnego czasu trzy zasadnicze stanowiska. Pierwsze z nich wskazywało, że oświadczenie woli członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji ze sprawowanej funkcji powinno być złożone członkowi zarządu lub prokurentowi. Według drugiego stanowiska adresatem oświadczenia powinna być rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników (w spółce z o.o.) lub walnego zgromadzenia (w spółce akcyjnej). Zgodnie z ostatnim stanowiskiem oświadczenie woli o rezygnacji ze sprawowanej funkcji powinno być złożone organowi uprawnionemu do powoływania członków zarządu. Wobec rozbieżności w orzecznictwie, Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów 31 marca 2016 r. podjął uchwałę, w której wskazał, że oświadczenie członka zarządu jednoosobowego lub ostatniego członka zarządu wieloosobowego albo wszystkich członków zarządu wieloosobowego rezygnujących jednocześnie dochodzi do skutku z chwilą doręczenia na adres spółki w sposób umożliwiający podjęcie niezbędnych działań związanych z rezygnacją.

Ustawodawca rozwiązanie zaproponowane przez Sąd Najwyższy uważa za budzące pewne wątpliwości, chociażby na gruncie dopuszczanej przez skład orzekający możliwości przyjęcia oświadczenia o rezygnacji przez członka zarządu, który ją składa. W tym kontekście zwrócono uwagę na rozwiązanie przyjęte w tej materii w prawie niemieckim, w którym członek zarządu składa rezygnację któremukolwiek wspólnikowi spółki. Miarkując słuszne interesy rezygnującego członka organu oraz spółki, ustawodawca uznał za zasadne przyjęcie szczególnego rozwiązania w zakresie składania rezygnacji przez ostatniego członka zarządu spółki (odpowiednio jedynego i wszystkich jednocześnie). Zgodnie z tym rozwiązaniem jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację:

- w przypadku spółki z o.o. – wspólnikom,

- w przypadku spółki akcyjnej – radzie nadzorczej lub akcjonariuszom, jeżeli żaden mandat w radzie nadzorczej nie jest obsadzony.

Kto zwoła zgromadzenie

Nowe rozwiązanie dotyczące adresata oświadczenia o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji zarządu nie jest jednak jedyną zmianą, jaka od marca 2019 roku zacznie obowiązywać w zakresie składania rezygnacji. Jeśli w wyniku rezygnacji członka zarządu spółki z o.o. żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, ustępujący członek zarządu musi jednocześnie ze złożeniem rezygnacji zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały w sprawie powołania zarządu. Natomiast, gdy w wyniku rezygnacji członka zarządu spółki akcyjnej żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, a ustępujący członek zarządu nie może złożyć rezygnacji radzie nadzorczej, musi on jednocześnie ze złożeniem rezygnacji zwołać walne zgromadzenie w celu powzięcia uchwały w sprawie powołania rady nadzorczej. Zaproszenie na zgromadzenie lub ogłoszenie o walnym zgromadzeniu musi wówczas zawierać także oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnację członka zarządu uważa się w takich przypadkach za skuteczną z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, rozwiązanie takie zabezpiecza interesy spółki oraz zapewnia jej ciągłość działania, nie ograniczając w sposób nieadekwatny uprawnienia członka zarządu do rezygnacji z funkcji. Wspólnicy czy akcjonariusze spółki, zawiadomieni o terminie zgromadzenia, otrzymają szansę na podjęcie niezbędnych przygotowań zmierzających do uzupełnienia braku w organach spółki. ?

—Karolina Durbacz, radca prawny, Kancelaria Prawna Norek i Wspólnicy sp.k.