Handel w internecie: prawie każdy konsument kupił coś w internecie

Globalne zakupy spożywcze online wzrosły o 15 proc. w ciągu ostatnich dwóch lat, co prowadzi do szacowanej na 70 mld dolarów dodatkowej sprzedaży w FMCG online.

Według nowego raportu firmy Nielsen, zakupy online pakowanych i świeżych artykułów spożywczych wzrosły o 15 proc. w ciągu ostatnich dwóch lat, przy czym wzrost zaufania konsumentów do ekosystemu zakupów online doprowadził do dokonywania zakupów w szerszym zakresie kategorii.

W raporcie Nielsen Connected Commerce z 2018 r., który analizuje zwyczaje konsumentów w zakresie zakupów online, stwierdzono, że 95 proc. konsumentów na świecie, którzy mają dostęp do Internetu, dokonało zakupów online, co oznacza wzrost o 1 proc. w porównaniu z rokiem 2017 i o 2 proc. w porównaniu z rokiem 2016.

Raport ujawnił również, że 26 proc. konsumentów dokonało zakupów świeżych artykułów spożywczych przez internet, co stanowi wzrost o 15 proc. w latach 2016–2018 i przyczynia się do ogólnego wzrostu handlu elektronicznego w sektorze FMCG (fast-moving consumer goods – produkty sprzedawane często i po względnie niskich cenach). Przykładami dóbr z tej branży są artykuły spożywcze, czy środki czystości. Wartość rynku produktów szybko- zbywalnych w Polsce szacowana jest na ponad 255 mld zł, który według szacunków Nielsena w ciągu ostatnich dwóch lat wzrósł na całym świecie o około 70 mld USD.

Kategorie e-commerce – moda, podróże i książki – nadal stanowią największy odsetek transakcji internetowych (odpowiednio 61 proc., 59 proc. i 49 proc. konsumentów kupujących w ramach tej kategorii). Tymczasem do kategorii odnotowujących największy wzrost aktywności w handlu elektronicznym należą: dostawy do restauracji, gdzie 33 proc. konsumentów deklaruje dokonanie zakupu (wzrost o 2 pkt w porównaniu z 2017 r.), pakowane artykuły spożywcze (wzrost o 3 pkt do 30 proc.) oraz świeże artykuły spożywcze (wzrost o 2 pkt do 26 proc.).

Z obserwacji ewolucji handlu elektronicznego w pionierskich krajach, takich jak Korea Południowa, gdzie sprzedaż online stanowi obecnie oszałamiające 20 proc. całego sektora FMCG, wiemy, że konsumenci postępują zgodnie z pewnym wzorcem zachowań zakupowych online. Podróże, moda i książki są typowymi kategoriami dla osób, które po raz pierwszy robią zakupy online, ale w miarę jak poziom ich zaznajomienia, komfortu i zaufania wzrasta, ich repertuar kategorii rozszerza się na takie obszary jak uroda, pielęgnacja osobista i produkty dla niemowląt. Następnie konsument taki przenosi się dalej do kategorii opakowanych i świeżych artykułów spożywczych, o czym świadczy znaczący skok, jaki widzieliśmy w ostatnich latach w dziedzinie zakupów online w sektorze spożywczym i dostaw żywności.

Raport Nielsena pokazuje, że konsumenci są bardziej otwarci na zakup pakowanych i świeżych artykułów spożywczych online, gdy oferuje im się pewne opcje zakupu i zapewnienia jakości. Prawie połowa (49 proc.) konsumentów stwierdziła, że gwarancja zwrotu pieniędzy za produkty, które nie odpowiadają zamówionemu produktowi, zachęciłaby ich do zakupów online. Kolejne 45 proc. konsumentów zachęca usługa wymiany produktu w ten sam dzień dla produktów niedostępnych, podczas gdy 44 proc. poszukuje bezpłatnych usług dostawy w przypadku zakupów powyżej kwoty minimalnej.