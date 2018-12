To jeszcze nie koniec walki o unijne przepisy o transporcie międzynarodowym

Minister infrastruktury nie składa broni i zapowiada starania o wykreślenie z unijnych przepisów regulacji najbardziej szkodliwych dla naszych przewoźników. Firmy przewozowe szykują zaś wniosek do TSUE.

Nowe unijne regulacje, których kształt został uzgodniony w czasie nocnych negocjacji ministrów transportu unijnych państw z poniedziałku na wtorek, uderzą w polskich przewoźników.

Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, w odpowiedzi na pytania posłów stwierdził w czwartek w Sejmie, że skutki tych regulacji mogą być opłakane dla przeszło 36 tys. polskich firm działających w transporcie międzynarodowym.

– Wojna się nie skończyła, to jedna z bitew. Na styczeń zaplanowane jest głosowanie w Komisji Europejskiej. Będziemy tu aktywni. Chcemy wyeliminować niekorzystne zapisy nie tylko dla polskich, ale także np. niemieckich przewoźników – zapewnił minister Adamczyk. – Współpracujemy z Litwą, Węgrami, Bułgarią, Belgią i Irlandią. Do mniejszości blokującej zabrakło nam takich państw jak Portugalia, Czechy i Słowacja.

Branża transportowa przygotowuje równolegle materiały do dochodzenia prawa przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

– W Parlamencie Europejskim jest presja, aby zakończyć prace nad tymi przepisami jeszcze w tej kadencji. Dlatego może już w połowie przyszłego roku pakiet mobilności zostanie uchwalony w niekorzystnym dla nas kształcie, zbliżonym do stanowiska Rady Unii Europejskiej – mówi Maciej Wroński, prezes Transport i Logistyka Polska. – Gdy zostanie opublikowany, to zwrócimy się do najlepszych prawników o ekspertyzę, czy ograniczenie swobody świadczenia usług i wymiany towarów jest uzasadnione zwiększeniem praw socjalnych kierowców. I czy nowe przepisy są zgodne z traktatami unijnymi. Opinie będą mogły stać się podstawą złożenia przez nasz rząd wniosku do TSUE, który oceni te przepisy.