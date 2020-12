Polscy przewoźnicy walczą o zwrot opłat za niemieckie autostrady

Każdy polski przewoźnik ma szansę coś ugrać w niemieckim urzędzie. Sytuacja zmieniała się po 28 października 2020 r. Wówczas to Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok (sygn. akt C-321/19), w którym stwierdził, że wliczanie do opłat za przejazd autostradą kosztów utrzymywania policji drogowej narusza prawo unijne. Dało wszystkim korzystającym z niemieckich dróg podstawę do dochodzenia roszczeń i do wystąpienia o zwrot części uiszczonych już opłat drogowych.

