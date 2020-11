ZUS musi wypłacić postojowe instruktorce fitness - wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

Przesądził o tym Sąd Okręgowy w Olsztynie. Postojowego nie chciał wypłacić ZUS. Tłumaczył, że we wniosku kobieta sama wskazała, że przychód osiągnięty w dwóch ostatnich miesiącach wyniósł zero zł, więc przychód za maj nie był co najmniej 15 proc. mniejszy niż ten osiągnięty w kwietniu. W związku z tym nie spełniono przesłanki z ustawy przeciwdziałania skutkom covidu.

Poniżej dalsza część artykułu