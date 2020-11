Odpowiedzialność cywilna dentysty za zakażenie koronawirusem

- Miałem wizytę u stomatologa. Po kilku dniach dostałem telefon z recepcji przychodni, że stomatolog u którego byłem miał pozytywny wynik tekstu na Covid-19. Sam zrobiłem test, wynik również miałem pozytywny. Spędziłem w szpitalu tydzień, choroba nie miała łagodnego przebiegu. Czy mogę w takiej sytuacji ubiegać się o odszkodowanie od stomatologa, który zaraził mnie koronawirusem?

Rozpatrując kwestię odpowiedzialności cywilnej dentysty, w pierwszej kolejności należy ustalić podstawę tej odpowiedzialności. W przedstawionym stanie faktycznym w grę może wchodzić zarówno odpowiedzialność kontraktowa (ex contractu) stomatologa, rozumiana jako m.in. nienależyte wykonanie umowy, jak i odpowiedzialność deliktowa (ex delicto), której podstawę stanowi czyn niedozwolony skutkujący powstaniem szkody. W przypadku odpowiedzialności odszkodowawczej stomatologa dość często dochodzi do zbiegu obu wskazanych rodzajów odpowiedzialności, a wybór podstawy dochodzenia swoich praw należy do poszkodowanego pacjenta. W podanym ogólnie stanie faktycznym należy skłonić się za deliktową odpowiedzialnością stomatologa, bowiem do zakażenia koronawirusem, a dalej powstania szkody, mogło dojść niejako obok przeprowadzanego zabiegu stomatologicznego. Przyjęcie odpowiedzialności deliktowej pozwala na równoległe dochodzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę fizyczną i psychiczną. Warto zazna...

