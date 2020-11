Czy Covid-19 wpłynie na procesy sukcesji w firmach rodzinnych?

Wzrost liczy zakażeń zwiększył aktywność przedsiębiorców w poszukiwaniu rozwiązań co do prowadzonych biznesów i strukturyzacji własności. W wielu firmach właściciele czekają na uchwalenie ustawy o fundacji rodzinnej.

Firmy rodzinne od kilku lat oprócz typowych wyzwań gospodarczych w większości borykają się z wyzwaniem przeprowadzenia zmiany pokoleniowej tak, by ograniczyć ryzyko konfliktów rodzinnych i ich wpływu na firmę. Proces jest wielowątkowy i choć w dużej mierze sprowadza się do działań prawnych, stoi za nim głównie element emocjonalny i trudność w rozdzieleniu emocji od działań biznesowych. W takiej konfiguracji firma staje się członkiem rodziny. Z perspektywy założyciela powstaje swoisty konflikt pomiędzy dobrem firmy, własnymi marzeniami a dobrem dzieci, współmałżonka, rodzica. Nadal tylko nieliczna liczba założycieli zdecydowała się w tzw. sile wieku przekazać firmę kolejnemu pokoleniu i odsunąć do drugiego rzędu. Istnieje grono tych, którzy nie mierzą się z konsekwencjami decyzji co do przyszłości firmy i pozostawiają zdarzenia losowi, uzależniając od nagłych zdarzeń, zachorowań, czy śmierci. I to, jak bardzo chcą by firma przetrwała, często ma się nijak do faktycznych działań niezbę...

