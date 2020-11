Koronawirus: tylko część firm może liczyć na ulgę z powodu epidemii

Druga fala epidemii sprawiła, że przedsiębiorcy coraz częściej występują do skarbówki o ulgi w spłacie podatków. Ministerstwo Finansów zapewnia, że urzędy rozpatrują takie wnioski w pierwszej kolejności. Dodatkowo mają też zwracać VAT w możliwie najkrótszych terminach. Przedsiębiorcy skarżą się jednak, że procedury pomocowe są zbyt skomplikowane, a czas rozpatrywania wniosków zbyt długi.

– Wydaje się, że wytyczne ministerstwa nie wystarczą, by ułatwić korzystanie z ulg przewidzianych w ordynacji podatkowej. Urzędy skarbowe nadal podchodzą do wniosków bardzo rygorystycznie, a procedury – w przeciwieństwie do stosowanych w tarczach finansowych – są dość skomplikowane. Można też odnieść wrażenie, że urzędnicy obawiają się odpowiedzialności służbowej za zbytnią przychylność podatnikom – mówi Łukasz Czucharski, ekspert Pracodawców RP.Dlatego, jak zaznacza, uproszczenie procedur i przyspieszenie rozpatrywania wniosków powinno wynikać ze zmiany przepisów.