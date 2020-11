Koronawirus: błędna interpretacja przepisów dot. kwarantanny kierowców busów - wyroki WSA

Kierowcy wykonywali międzynarodowy transport drogowy, przewożąc ludzi busami mającymi powyżej siedmiu i nie więcej niż dziewięć miejsc, łącznie z kierowcą. Na granicy polsko-niemieckiej skierowano ich na 14-dniową kwarantannę w miejscu zamieszkania. Odbyło to się poprzez wpis do systemu teleinformatycznego Ewidencja Sanitarna. Dla kierowców wywołało to skutki płacowe, toteż zaskarżyli do sądu decyzje Straży Granicznej o skierowaniu na obowiązkową kwarantannę. Argumentowali, że naruszono przepisy (uchylonych obecnie) rozporządzeń Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. i z 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Poniżej dalsza część artykułu