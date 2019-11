Postęp technologiczny w polskich firmach w dobie cyfrowej rewolucji ocenia Tomasz Kuciel

O tym, jak naprawdę wygląda postęp technologiczny w polskich firmach oraz wyzwaniach związanych z budową nowoczesnego przemysłu mówi – Tomasz Kuciel, prezes zarządu Edison S.A.

IDC podaje w swoim najnowszym raporcie, że wydatki na chmurę w Polsce przekroczyły w ubiegłym roku 325 mln dolarów. Oznacza to wzrost o przeszło 26 proc. Wydajemy na nowe technologie coraz więcej. Pana to jednak nie cieszy. Dlaczego?

Tomasz Kuciel: Ta informacja nie tyle nie cieszy, ile nie wywołuje we mnie euforii. Jak się bliżej przyjrzymy tym danym, to okaże się, że w porównaniu z Europą Zachodnią te wydatki są u nas bardzo małe. Tam w 2020 r. na samą tylko chmurę publiczną przedsiębiorcy i administracja publiczna mają wydać 38,6 mld dolarów. To dobitnie pokazuje jak niewielkim rynkiem, jeśli chodzi o zakup nowych technologii, jesteśmy. A przecież mamy wiele do nadrobienia względem rozwiniętych gospodarek.

Ale przecież tyle się mówi się o Big Data, sztucznej inteligencji, czwartej rewolucji przemysłowej, robotyzacji, automatyzacji. Czy to tylko hasła, nic za tym nie idzie?

W dużej mierze to marketing dostawców technologii. Nie twierdzę, że nie ma...

