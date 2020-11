Firmy łamiące ograniczenia epidemiczne nie dostaną wsparcia

Firmy łamiące ograniczenia epidemiczne zostaną bez pomocy w czasie kryzysu gospodarczego.

Surowe dla firm zmiany w przepisach wynikają z art. 22 tzw. tarczy 6.0, czyli najnowszej nowelizacji w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem Covid­­ 19. Poniżej dalsza część artykułu

Nowa sroga kara Ustawa czeka jeszcze na podpis prezydenta Andrzeja Dudy i publikację w Dzienniku Ustaw. Wszystko wskazuje na to, że wejdzie w życie już w tym tygodniu. A wraz z nią art. 22, który mówi wprost, że: „naruszenie przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (...) stanowi podstawę odmowy udzielenia pomocy publicznej, w szczególności wsparcia finansowego(...)".

Chodzi o pieniądze przyznawane na podstawie kolejnych tarcz antykryzyowych, czyli np. postojowego czy ulgi w składkach ZUS, które ratują obecnie przed upadkiem kilkadziesiąt tysięcy firm z branży turystycznej. W listopadzie będzie z takiej pomocy korzystać także ponad 170 tys. przedsiębiorców działających m.in. w gastronomii, prowadzących kluby fitness czy siłownie.

Jak zapewniają rządzący, kolejne transze pomocy dla przedsiębiorców są już w drodze. Polski Fundusz Rozwoju zarządzający około 100 mld zł tarczy finansowej, w której zostały pieniądze po pierwszej, wiosennej, fali epidemii koronawirusa, będzie już niedługo oferował przedsiębiorcom niskooprocentowane pożyczki. Takie zapowiedzi padły w zeszły czwartek, w czasie posiedzenia Rady Dialogu Społecznego z ust Piotra Patkowskiego, wiceministra finansów.

Niejasne przepisy Biznes obawia się, że nowa regulacja da możliwość karania finansowego niepokornych samozatrudnionych – a to do nich są skierowane ulgi w składkach czy postojowe. Np. za uczestniczenie w ulicznych protestach, co może zostać uznane za złamanie obowiązującego w całej Polsce zakazu zgromadzeń powyżej pięciu osób.

Większe firmy obawiają się, że odmowa otrzymania wsparcia lub konieczność jego zwrotu powstanie wskutek jednorazowego, nierozsądnego zachowania klientów czy zatrudnionych u nich osób.

– Uniknięcie ryzyka zdarzeń, o jakich mowa w nowych przepisach, będzie niezmiernie trudne, zwłaszcza w przypadku dużych przedsiębiorców – dodaje Łukasz Bernatowicz, wiceprezes BCC.

– Przepis przewiduje sankcje za złamanie całego wachlarza zakazów, ograniczeń i nakazów nałożonych na przedsiębiorców w związku z wystąpieniem pandemii, począwszy od zakazu prowadzenia pewnych rodzajów działalności, np. siłowni, klubów fitness, po ograniczenia, np. w liczbie miejsc w salach kinowych czy klientów w sklepach – tłumaczy Sławomir Paruch, partner w kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global. – Na tym lista się nie kończy. Przedsiębiorca powinien zapewnić np., by widzowie w kinie czy goście hotelowych restauracji przestrzegali obowiązku zakrywania ust i nosa. Wątpliwości budzi, czy przedsiębiorca odpowiada również za naruszenie obowiązku zasłaniania ust i nosa przez pracowników np. biura podróży, którzy obsługują klientów. Z przepisów nie wynika, że ma obowiązek zapewnić, by nakaz ten był przestrzegany. Z drugiej strony można uznać to za nakaz w zakresie prowadzonej działalności. Choć taka interpretacja byłaby rozszerzająca. A przy sankcjach nie powinno się takiej stosować – dodaje.

– Przepis może budzić wątpliwości i niepotrzebnie generuje niepewność prawną po stronie przedsiębiorców, którzy i tak funkcjonują w szczególnie niesprzyjających warunkach z uwagi na szalejącą epidemię – komentuje Jakub Bińkowski, dyrektor departamentu Prawa i Legislacji w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

– Uważam, że nowe regulacje należy interpretować w ten sposób, że dotyczą wykroczeń będących elementem działania przedsiębiorcy, a nie ekscesów jego pracowników, za które nie może ponosić odpowiedzialności – podsumowuje Grzegorz Lang, radca prawny w Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Etap legislacyjny: czeka na podpis prezydenta

Opinia dla „Rzeczpospolitej" Agata Mierzwa, partner w kancelarii DZP