Jakie obowiązki dostawców usług cyfrowych

Cyberbezpieczeństwo systemów IT dotyka dziś niemal wszystkich przedsiębiorców. Czasami jednak kwestie cyberbezpieczeństwa wykraczają poza kwestie techniczne i są związane z obowiązkami wynikającymi z prawa. Wówczas niedochowanie zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych problemów finansowych i wizerunkowych firmy.

Postęp technologiczny przyczynia się do powstawania nowych zagrożeń, w szczególności w zakresie cyberbezpieczeństwa. Jak wynika z danych NASK, w 2019 r. w Polsce zarejestrowano 6 484 potwierdzonych incydentów cyberbezpieczeństwa. To wzrost względem roku 2018 o 70 proc., a wszystko wskazuje na to, że w 2020 r. rekord zostanie znów pobity tylko w pierwszym półroczu NASK zarejestrował 5 230 potwierdzonych incydentów. Praktyka pokazuje, że najbardziej „dochodowymi" dla oszustów ofiarami są przedsiębiorcy. Nie ma w tym nic dziwnego przedsiębiorca woli zapłacić okup żądany przez cyberprzestępcę, byleby tylko odzyskać dane lub dostęp, który np. oszust zaszyfrował za pośrednictwem malware'a.

W lipcu 2018 r. została przyjęta ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (ustawa KSC). Jej celem jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów IT oraz skutecznego zarządzania incydentami. Ustawa KSC nakłada obowiązki na dwie grupy przedsiębi...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta specjalna: Tylko teraz e-prenumerata Rzeczpospolitej 2 kwartały w cenie 1 E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ