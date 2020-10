Sąd uchylił decyzję ZUS odmawiającą świadczenia postojowego z powodu spóźnienia z wnioskiem

Od decyzji ZUS do sądu odwołała się zainteresowana i spółka, dla której pracowała na zlecenie. Tłumaczyła, że wniosek o świadczenie postojowe złożyła w kwietniu 2020 r., ale faktycznie trafił do ZUS dopiero 20 lipca 2020 r. Stało się tak dlatego, że spółka nie była w stanie wszystkich wniosków szybko przeprocedować. Tymczasem zleceniobiorca nie ma wyjścia. Musi skorzystać z pośrednictwa zleceniodawcy. Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (dalej jako: ustawa z 2 marca 2020 r.) nie przewiduje innej drogi. Liczba wniosków uniemożliwiających płatnikowi ich sprawną obsługę stawia zleceniobiorców w gorszym położeniu. Zdaniem zainteresowanej przekazanie wniosku zleceniobiorcy do ZUS to tylko czynność materialno-techniczna, jego data nie powinna mieć prawnego znaczenia.