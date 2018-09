Specustawa mieszkaniowa ma uprościć realizację inwestycji mieszkaniowych

Po licznych specustawach związanych z różnymi projektami infrastrukturalnymi, kolejnym takim aktem prawnym jest tzw. specustawa mieszkaniowa, czyli ustawa z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Punktem wyjścia do dyskusji nad koniecznością uchwalenia specustawy mieszkaniowej był deficyt mieszkań, w tym zwłaszcza ograniczona dostępność mieszkań dla osób o przeciętnych i niskich dochodach. Podstawowym celem ustawy jest więc przyspieszenie przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych, a także wzmocnienie trwałości pozwoleń na budowę dotyczących tych inwestycji.

Cele dodatkowe to zwiększenie podaży mieszkań dla osób o niskich i średnich dochodach, obniżenie kosztów realizacji inwestycji, a także rozwój budownictwa społecznego i rynku najmu instytucjonalnego. Specustawa ma obowiązywać 10 lat.

Centralizacja i ... chaos

Kluczową zmianą jest możliwość realizowania inwestycji na podstawie uchwały rady gminy o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Z analizy przepisów wynika, że uchwała lokalizacyjna de facto prowadzi do wyłączenia stosowania na danym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwała lokalizacyjna nie może być sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, co ma gwarantować spójność urbanistyczną. Z drugiej strony, warunek ten nie odnosi się do terenów w przeszłości wykorzystywanych jako kolejowe, wojskowe, produkcyjne lub usług pocztowych. Wyłączenie to jest mało precyzyjne i może budzić wątpliwości. Literalna interpretacja wskazuje, że chodzi o dowolny okres, również w bardzo odległej przeszłości, co w praktyce może znacznie rozszerzyć zakres tego wyłączenia.

Specustawa nakłada na radę gminy, jak również na organy opiniujące i uzgadniające wniosek inwestora, bardzo krótkie terminy procedowania nad uchwałą lokalizacyjną. Rada gminy może odmówić wydania uchwały lokalizacyjnej ze względu na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy, a także w przypadku, gdy projektowana inwestycja nie będzie zgodna z warunkami lokalizacji wynikającymi ze specustawy. Warunki te obejmują dostępność infrastruktury technicznej, społecznej i transportu publicznego, a także maksymalną liczbę kondygnacji. Pozostałością władztwa planistycznego gminy jest uprawnienie do ustalenia lokalnych standardów urbanistycznych, których zakres jest ograniczony do parametrów określonych w specustawie, o nie więcej niż 50 proc., a także określenie minimalnej liczby miejsc parkingowych niezbędnych dla obsługi realizowanej inwestycji mieszkaniowej oraz obowiązku dostępu do sieci ciepłowniczej. Poza kompetencją rady gminy pozostaje możliwość wpływania na wskaźniki intensywności zabudowy, wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej wyznaczanie linii zabudowy, a także określanie liczby miejsc parkingowych niezbędnych do obsługi inwestycji towarzyszących.

Kolejne odstępstwa od k.p.a.

Specustawa mieszkaniowa jest kolejnym aktem prawnym, który wyłącza procedurę administracyjną spod stosowania k.p.a. Takie rozwiązanie będzie źródłem trudności zarówno dla inwestorów, jak i urzędników. Dodatkowo, nowa regulacja wprowadza liczne szczegółowe rozwiązania proceduralne dotyczące uzyskania decyzji środowiskowej, zgody wodnoprawnej, zezwolenia na wycinkę drzew oraz pozwolenia na budowę. Istotą tych rozwiązań jest skrócenie procedur. Na organy nałożono obowiązek wydania rozstrzygnięcia w określonym terminie pod rygorem nałożenia kary pieniężnej za każdy dzień zwłoki, wprowadzono zasadę doręczenia stronom na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków, czy też możliwość dokonywania zawiadomień w trybie obwieszczenia w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub braku danych osobowych właściciela. Istotne modyfikacje dotyczą uzyskania pozwolenia na budowę. Organ może nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli jest to niezbędne ze względu na „wyjątkowo ważny interes strony", skrócone zostały terminy rozpatrywania odwołań i skarg do sądu administracyjnego. Osłabiona została pozycja właścicieli nieruchomości sąsiednich będących stronami postępowania. W odwołaniu od pozwolenia na budowę muszą oni sformułować zarzuty i przedstawić dowody, a dodatkowo stwierdzenie nieważności lub uchylenie decyzji w całości jest możliwe tylko gdy całość decyzji odnośnie całej inwestycjo dotknięta jest wadą.

Potencjalne skutki regulacji

Wobec zwiększającego się pokrycia terenów miejskich planami miejscowymi nakładającymi na deweloperów liczne wymagania przekładające się na koszt realizacji inwestycji, specustawa wydaje się rozwiązaniem, które rzeczywiście uprości realizację inwestycji mieszkaniowych. Otwarte pozostają pytania o dystrybucję tych korzyści pomiędzy deweloperów a nabywców lub najemców lokali. Zastrzeżenia budzi brak ochrony własności osób, które kupiły nieruchomości w okolicy z określonymi parametrami urbanistycznymi chronionymi postanowieniami planu miejscowego, w sąsiedztwie których powstaną teraz nowe inwestycje o innych parametrach, naruszające ład przestrzenny i prowadzące do obniżenia wartości tych nieruchomości. Wątpliwości budzi również kolejny krok w stronę dekodyfikacji postępowania administracyjnego oraz kolejne zwężenie zakresu decentralizacji.

dr Dominik Sypniewski Head of Real Estate&Construction Góralski&Goss Legal

Dyskusje na reformą procesu inwestycyjno-budowlanego trwają od lat. Kolejne próby stworzenia kompleksowych kodeksów urbanistyczno-budowlanych nigdy nie zakończyły się sukcesem. Zamiast tego wprowadzane są drobne zmiany mające na celu uproszczenie i przyspieszenie procedur. Równolegle pojawiają się jednak kolejne regulacje, które w zależności od aktualnych uwarunkowań politycznych, wprowadzają rozwiązania wyłączające stosowanie ogólnych przepisów. Trudno ocenić czy ustawa przyniesie nową jakość społecznej polityce mieszkaniowej. Niewątpliwie jednak nowa regulacja odnosi się do wszystkich inwestycji, w ramach których powstanie co najmniej 25 lokali mieszkalnych lub 10 domów jednorodzinnych. W istocie beneficjentem specustawy jest cały sektor deweloperski, choć nowe przepisy powinny ułatwić inwestycje realizowane w ramach rządowych programów budownictwa społecznego i czynszowego.