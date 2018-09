Nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Zmiany w ustawie o PPP mają ułatwić prowadzenie wspólnych inwestycji podmiotów publicznych z sektorem prywatnym.

Prezydent podpisał nowelizację w dniu 7 sierpnia 2018 roku (w chwili zamknięcia dodatku czekała ona na opublikowanie w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej). Zgodnie z intencją ustawodawcy – wyrażoną w uzasadnieniu do nowelizacji – zasadniczym celem przedmiotowych zmian jest wyeliminowanie niespójności legislacyjnych oraz wdrożenie usprawnień dla rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego (dalej PPP) w Polsce (także tych, które z powodzeniem są implementowane w ramach praktyki międzynarodowej).

Poniżej dalsza część artykułu

Czytaj także: Co się zmieni w partnerstwie publiczno-prywatnym

Wydaje się, że ustawodawcy ten fundamentalny cel regulacji udało się osiągnąć. Nowelizacja niesie bowiem za sobą istotne i pożądane zmiany, będące odpowiedzią na postulaty zgłaszane zarówno ze strony podmiotów publicznych, jak i szeroko rozumianego sektora prywatnego (co istotne – w tym również instytucji finansujących). Zakres przedmiotowy wprowadzonych zmian jest szeroki i kompleksowy – nowelizacja równocześnie zmienia niemal dwadzieścia innych aktach prawnych.

Tryb wyboru partnera prywatnego

Nowelizacja konstytuuje zasadę prymatu procedury wyboru partnera prywatnego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1579 ze zm, dalej: „UPZP"). Wobec powyższego, podmiot publiczny każdorazowo posiadać będzie uprawnienie do procedowania w reżimie zamówień publicznych (także w sytuacji, gdy planowana do zawarcia umowa o PPP posiada charakter umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi). Powyższe nie wyłącza jednak możliwości procedowania na zasadach określonych w ustawie z 21 października 2016 roku o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (DzU z 2016 r. poz. 1920 ze zm.), niemniej jednak taka możliwość jest skorelowana z obowiązkiem spełnienia przez podmiot publiczny określonych przesłanek.

Niniejszą zmianę należy ocenić wyłącznie pozytywnie, bowiem systemowo eliminuje ryzyko wyboru przez podmiot publiczny nieprawidłowej procedury wyboru partnera prywatnego. Co istotne, dotychczas takie ryzyko – z uwagi na często niedookreślony w momencie wszczęcia postępowania przedmiot kontraktu oraz doniosłe znaczenie procesu negocjacyjnego – było niejednokrotnie trudne do zmitygowania.

Obligatoryjna analiza przedrealizacyjna

Ustawodawca nałożył na podmioty publiczne obowiązek sporządzenia oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP w porównaniu do efektywności jego realizacji w inny sposób (w szczególności – przy wykorzystaniu wyłącznie środków publicznych). Przedmiotowy dokument – będący de facto analizą przedrealizacyjną przedsięwzięcia – będzie musiał zostać sporządzony przed wszczęciem postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego. Co istotne, forma i kształt takiego dokumentu nie została przez ustawodawcę sprecyzowana, bowiem posłużono się w tym zakresie otwartym katalogiem elementów przedsięwzięcia, który powinien być uwzględniony przy opracowywaniu dokumentu.

Z uwagi na powyższe, minimalna treść oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP w porównaniu do efektywności jego realizacji w inny sposób, powinna objąć zakładany podział zadań i ryzyk pomiędzy podmiot publiczny i partnera prywatnego, szacowane koszty cyklu życia przedsięwzięcia, czas niezbędny do jego realizacji oraz – jeżeli są planowane – wysokość opłat pobieranych od użytkowników oraz warunki ich zmiany. Interesujący jest natomiast fakt, że brak realizacji powyższego obowiązku nie jest w żaden sposób usankcjonowany – zgodnie z uzasadnieniem nowelizacji „nie ma bowiem podstaw do obaw, ze podmioty publiczne będą uchylały się od jego zastosowania". Co istotne, ustawodawca wyposażył podmioty publiczne w możliwość dołączenia takiego dokumentu do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentów koncesji lub innej dokumentacji postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego (precyzując, że takie działanie powinno być podjęte wyłącznie „w celach informacyjnych").

Kryteria oceny ofert

Nowelizacja modyfikuje również sposób kształtowania kryteriów oceny ofert w ramach postępowań PPP – zgodnie z art. 6 ust. 1 znowelizowanej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans wynagrodzenia partnera prywatnego albo spółki PPP lub kosztu przedsięwzięcia ponoszonego przez podmiot publiczny i innych kryteriów odnoszących się do przedsięwzięcia (w związku z powyższym, zgodnie ze stanowiskiem ustawodawcy wyrażonym w uzasadnieniu nowelizacji, kryterium opracowane na gruncie powyższego przepisu należy traktować jako obligatoryjne). Jednocześnie, ustawodawca zrezygnował z dotychczas obowiązujących obligatoryjnych kryteriów ofert w postaci „podziału zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym" oraz „terminów i wysokości przewidywanych płatności lub innych świadczeń podmiotu publicznego, jeżeli są one planowane". Należy jednak wskazać, że kryteria te zostały przeniesione do katalogu fakultatywnych kryteriów oceny ofert określonych w art. 6 ust. 3 znowelizowanej ustawy o PPP, natomiast kryterium określone w art. 6 ust. 3 pkt 1 w/w ustawy od wejścia w życie nowelizacji obejmuje będzie również dochód w postaci udziału w zysku spółki PPP.

SPV jako strona umowy o PPP

Nowelizacja przewiduje ponadto możliwość zawarcia i wykonania umowy o PPP z zawiązana w celu realizacji przedsięwzięcia jednoosobową spółką partnera prywatnego albo spółką kapitałową, której jedynymi wspólnikami są partnerzy prywatni. Niemniej jednak, podjęcie takich działań będzie musiało być w sposób obligatoryjny poprzedzone zgodą podmiotu publicznego. Co istotne, warunki takiej zgody podmiot publiczny jest zobligowany określić w pierwszym dokumencie, który udostępnia w ramach postępowania o zawarcie umowy o PPP (w szczególności w opisie potrzeb i wymagań zamawiającego, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentach koncesji albo innej dokumentacji postępowania w spawie wyboru partnera prywatnego). Podmiot publiczny powinien zachować się w sposób analogiczny w sytuacji, gdy nie decyduje się na udzielenie takiej zgody - zamieszczając stosowną informację w ogłoszeniu wszczynającym postępowanie w sprawie wyboru partnera prywatnego. Zgodnie z uzasadnieniem nowelizacji, obowiązujące przepisy nie przewidują wprost takiej możliwości. W tym obszarze możliwe jest jednak podjęcie pewnego rodzaju polemiki z ustawodawcą, gdyż można pokusić się o wniosek, zgodnie z którym przedmiotowej zmianie trudno nadać rewolucyjny charakter. Warto bowiem zwrócić uwagę na fakt, że taka możliwość istniała także przed wejściem w życie nowelizacji – na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. a) UPZP, zgodnie z którym „zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca na podstawie postanowień umownych (...)". Co więcej, taka możliwość wykorzystywana była w praktyce w ramach dotychczasowych postępowań realizowanych w modelu PPP, czego przykładem może być prowadzone przez Gminę Miasta Tarnowa – Urząd Miasta Tarnowa postępowanie pn. „Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji - zaprojektowanie, sfinansowanie i budowa niskoenergetycznego budynku wraz ze świadczeniem usług utrzymania technicznego". Niemniej jednak, dotychczas korzystanie przez podmioty publiczne z tego - istotnego zwłaszcza z punktu widzenia sektora prywatnego - rozwiązania miało charakter incydentalny. Wobec powyższego, przyjęte przez ustawodawcę rozwiązanie należy w pełni zaaprobować, bowiem ma bez wątpienia systematyzujący i porządkujący charakter, a także może stanowić wyraźny impuls dla popularyzacji tego rozwiązania wśród podmiotów publicznych decydujących się na realizację przedsięwzięcia w modelu PPP.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Wielokrotnie, bolączką podmiotów publicznych realizujących postępowania w modelu PPP była konstrukcja zabezpieczenia należytego wykonania umowy (a właściwie – brak dopasowania przewidzianej w art. 150 i 151 UPZP konstrukcji do tego typu postępowań). Ten wielokrotnie sygnalizowany przez rozmaite środowiska problem dostrzegł również ustawodawca, efektem czego nowelizacja wprowadza zasadę, zgodnie z którą do postępowań realizowanych na podstawie znowelizowanej ustawy o PPP przepisy art. 150 i 151 UPZP nie mają zastosowania. Wobec powyższego, zgodnie z intencją wyrażoną w uzasadnieniu nowelizacji, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w tego typu kontraktach podlegać będzie wyłącznie zasadzie swobody kontraktowania. Zmiana ma o tyle istotny charakter, że umożliwi w szczególności dopasowanie zarówno konstrukcji zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jak i jego wysokości pod kątem charakteru, specyfiki i stopnia złożoności danego projektu. Jednocześnie, ukształtowanie tego instrumentu w oparciu o tak zliberalizowane zasady powinno umożliwiać z jednej strony satysfakcjonujące zabezpieczenia interesu podmiotu publicznego, z drugiej zaś - szczególnie pożądane w aktualnej sytuacji rynkowej - poszanowanie zasad równowagi stron kontraktu (zwłaszcza w przypadku form współpracy takich jak PPP, opierających się na wspólnej realizacji przedsięwzięcia opartej na podziale zadań i ryzyk).

Podsumowanie

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (wyjątkiem w tym zakresie pozostają natomiast regulacje dotyczące zmian w ustawie z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2222 ze zm.), które wejdą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia). Niniejszy akt prawny z pewnością stanowi pożądany krok w kierunku rozwoju przedsięwzięć realizowanych w formule PPP zarówno w ujęciu liczbowym, jak i – a może przede wszystkim – jakościowym. Należy jednak pamiętać, że przedmiotowa zmiana legislacyjna nie powinna być traktowana jako efekt końcowy zmian otoczenia prawnego projektów PPP w Polsce. Partnerstwo publiczno-prywatne, jako interdyscyplinarna i niejednokrotnie wysoko wyspecjalizowana forma współpracy pomiędzy sferą publiczną, a sektorem prywatnym podlega dynamicznym zmianom, które praktyka legislacyjna powinna nie tylko sukcesywnie uwzględniać, ale również aranżować. ?

Tomasz Korczyński

adwokat, współkieruje zespołem PPP i Infrastruktury Dentons

Jakub Kot

aplikant adwokacki, członek zespołu PPP i Infrastruktury Dentons

Niniejszy cykl ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi, pierwszą kompleksową nowelizację ustawy o partnerstwie publiczno–prywatnym (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1834 ze zm, dalej: „nowelizacja"). Waga nowelizacji polega przede wszystkim na tym, iż po raz pierwszy w niemal dziesięcioletniej historii tego aktu, ustawodawca nie dokonał jedynie cząstkowej zmiany, podyktowanej potrzebą chwili, ale mając na celu wsparcie formuły PPP, dokonał pełnej, wieloaspektowej analizy obowiązującego aktu i wprowadził niezbędne w nim modyfikacje. Co ważne, zostało to poprzedzone wielomiesięcznymi konsultacjami społecznymi i pracami eksperckich grup roboczych. W niniejszym artykule zasygnalizujemy najistotniejsze ze zmian wprowadzonych nowelizacją, jednocześnie zachęcając do zapoznania się z kolejnymi publikacjami, które stanowić będą pogłębioną analizę zasygnalizowanej tu problematyki, a także poruszać będą inne zagadnienia związane z wprowadzonymi przez ustawodawcę zmianami.