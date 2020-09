Polityka Nowej Szansy - pomoc publiczna w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Obowiązująca od 11 sierpnia 2020 r. ustawa z 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (DzU poz. 1298) rozszerza katalog pomocy publicznej, o jaką mogą ubiegać się przedsiębiorcy. Polityka Nowej Szansy – bo tak określane są nowe formy pomocy – ma na celu zapobieganie trudnościom społecznym i niedoskonałościom rynku lub ich ograniczenie poprzez ratowanie i wsparcie przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Przez to rozumie się również ryzyko opuszczenia rynku przez przedsiębiorcę znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej w wyniku trudności związanych z zaistnieniem epidemii COVID-19.

Rząd szacuje, że z programu corocznie skorzysta ok. 240 przedsiębiorców.

Przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej może ubiegać się o pomoc na ratowanie. Następnie – jeśli jego sytuacja ekonomiczna będzie to uzasadniać – może starać się o pomoc na restrukturyzację. Dodatkowo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) przewidziano pomoc w postaci tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego, która może zostać przyznana po udzieleniu pomocy na ratowanie a przed pomocą na restrukturyzację.

W ustawie przyjmującej Politykę Nowej Szansy ustalono maksymalny limit finansowania tego programu z budżetu państwa na 120 milionów złotych rocznie. Biorąc pod uwagę potencjalną skalę potrzeb, którą można ocenić chociażby po liczbie ogłaszanych upadłości (574 w 2019 r.), jest to niewielka kwota. Dla porównania, na wsparcie w ramach tzw. tarcz antykryzysowych oraz tarczy finansowej do 31 lipca 2020 r. przeznaczono ponad 123 mld złotych (dane Ministerstwa Rozwoju).

- w ciągu dwóch ostatnich lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5 oraz zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1, przy czym ten warunek nie dotyczy małych lub średnich przedsiębiorców; albo

Oprócz spełnienia powyższych warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej, do otrzymania pomocy w ramach Polityki Nowej Szansy konieczne jest spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 141 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc musi więc prowadzić działalność gospodarczą w danym sektorze przez co najmniej trzy lata przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia.

Szczególne zasady obowiązują w odniesieniu do przedsiębiorców należących do grupy kapitałowej, gdzie uzyskanie pomocy jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy trudna sytuacja ekonomiczna przedsiębiorcy ma charakter wewnętrzny i nie jest wynikiem nieuzasadnionego podziału kosztów w ramach grupy kapitałowej oraz jest zbyt poważna, aby mogła zostać rozwiązana przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.