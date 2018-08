Kontroler może przyjść do firmy tylko pod adres z KRS

Wszelkie decyzje spółka z.o.o powinna otrzymywać tylko na adres podany w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przeciwnym razie nie można mówić o prawidłowym ich doręczeniu.

Spółka z o.o. zmieniła adres swojej siedziby. Nie wiedział o tym naczelnik urzędu skarbowego. Zawiadomienie o kontroli wysłał na stary adres. Co spowodowało liczne perturbacje. Sprawa miała swój finał w sądzie. Wygrała spółka.

Firmy tu nie ma

Po wysłaniu zawiadomienia kontrolerzy fiskusa zjawili się pod starym adresem spółki. Na miejscu stwierdzili, że lokal jest zamknięty. Jego właściciel wyjaśnił, że spółka go wynajmuje, ale nie płaciła czynszu. Z tego też powodu się wyprowadziła. Nie ma z nią żadnego kontaktu.

Na tej podstawie urząd skarbowy uchylił numer identyfikacji podatkowej NIP nadany spółce. W uzasadnieniu swojej decyzji stwierdził, że dane adresowe wskazane w dokumentach rejestracyjnych są fałszywe. Decyzja została doręczona prezesowi zarządu spółki w trybie art. 151a ordynacji podatkowej.

Spółka odwołała się od decyzji do Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Złożyła też wniosek o przywrócenie terminu do jego złożenia. W skardze zaprzeczyła, jakoby nie prowadziła działalności i podała fałszywy adres.

Przekroczono termin

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. Wyjaśnił, że zastosowanie trybu doręczenia z art. 151a ordynacji podatkowej było konsekwencją ustaleń urzędu skarbowego w zakresie adresu spółki i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Decyzja, po dwukrotnym awizowaniu, została skutecznie doręczona adresatowi 14 lipca 2016 r., a zatem termin do wniesienia odwołania upłynął 28 lipca 2016 r. Natomiast odwołanie od decyzji spółka złożyła dopiero 2 listopada 2017 r.

Według dyrektora izby wprawdzie spółka spełniła formalne warunki wniosku o przywrócenie terminu, jednak nie uprawdopodobniła, że przekroczenie terminu do wniesienia odwołania nastąpiło bez jej winy.

Chcemy sprawiedliwości

Spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

W ocenie spółki decyzji jej nie doręczono, dlatego termin do wniesienia odwołania w ogóle się nie rozpoczął. Fiskus nie wykazał przesłanek uprawniających zastosowanie trybu doręczenia z art. 151a ordynacji. Oparł się jedynie na wyjaśnieniach właściciela lokalu, co nie jest wystarczające. Osoby tej nie przesłuchano w charakterze świadka, a jej oświadczenie kontrolerzy przyjęli bezkrytycznie, nie sprawdzając podanych przez nią faktów i nie dokonując żadnych własnych ustaleń. Z oględzin nieruchomości nie sporządzono protokołu.

Zdaniem spółki, to z potwierdzenia odbioru pisma powinno wyraźnie wynikać, że podany adres w ogóle nie istnieje, bądź też, że wskazany adres (zgodny z rejestrem) jest niewłaściwym adresem.

Skarżąca wyjaśniła, że biuro to wynajmuje do dziś, co potwierdza załączona umowa najmu, która nie została wypowiedziana, nadal obowiązuje i była wielokrotnie przedkładana organom skarbowym w trakcie różnego rodzaju kontroli. Czynsz zaś był i jest płacony na bieżąco.

Fiskus przeholował

WSA uwzględnił skargę. Zdaniem sądu zarzut skarżącej spółki, że decyzja urzędu skarbowego o uchyleniu numeru identyfikacji podatkowej NIP nie została skutecznie doręczona spółce, jest zasadny.

Kwestię dokonywania doręczeń w postępowaniu podatkowym regulują przepisy rozdziału 5, znajdującego się w dziale IV Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z art. 151 § 1 ordynacji podatkowej osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej pisma doręcza się w lokalu ich siedziby lub w miejscu prowadzenia działalności – osobie upoważnionej do odbioru korespondencji lub prokurentowi. Przepisy art. 146, art. 148 § 2 pkt 1 oraz art. 150 i art. 150a stosuje się odpowiednio.

W razie niemożności doręczenia pisma w lokalu siedziby pisma doręcza się za pokwitowaniem zarządcy budynku lub dozorcy, gdy osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. Zawiadomienie o doręczeniu pisma zarządcy budynku lub dozorcy umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, na drzwiach lokalu siedziby adresata lub w widocznym miejscu przy wejściu na posesję, na której mieści się lokal tej siedziby.

Natomiast w myśl art. 151a ordynacji, jeżeli podany przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej adres jej siedziby nie istnieje, został wykreślony z rejestru lub jest niezgodny z odpowiednim rejestrem i nie można ustalić miejsca prowadzenia działalności, pismo doręcza się osobie fizycznej upoważnionej do reprezentowania adresata, także wtedy gdy reprezentacja ma charakter łączny z innymi osobami.

W razie niemożności ustalenia adresu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania adresata, pismo pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Nieprawidłowe doręczenie

WSA przypomniał, że spółka jest osobą prawną, zatem wszelkie pisma, do których zalicza się również decyzja, powinny zostać w pierwszej kolejności doręczone w trybie art. 151 ordynacji, tj. na adres ujawniony we właściwym rejestrze.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością takim „odpowiednim rejestrem" w znaczeniu powołanego przepisu jest Krajowy Rejestr Sądowy

Z akt sprawy wynika, że spółka ujawniła adres w Krajowym Rejestrze Sądowym. Adnotacja prawnika urzędu skarbowego opisująca okoliczności doręczenia spółce zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, nie jest okolicznością przesądzającą, że adres spółki jest niezgodny z odpowiednim rejestrem.

W tej konkretnie sprawie urząd nie doręczył decyzji na adres ujawniony w KRS, bezpodstawnie przyjmując, że dane adresowe wskazane w dokumentach rejestracyjnych są fałszywe.

Tymczasem wcześniejsza korespondencja naczelnika urzędu skarbowego była kierowana na adres wskazany i ujawniony w KRS.

W uchwale pz 4 grudnia 2000 r. (sygn. akt FPS 10/00) w składzie siedmiu sędziów, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że decyzja procesowa, jako akt zewnętrzny, musi być zakomunikowana stronie. Dopóki nie zostanie zakomunikowania stronie, dopóty jest aktem niewywierającym żadnych skutków. Uzewnętrznienie decyzji w stosunku do strony stwarza nową sytuację procesową, np. możliwość wniesienia odwołania.

Decyzja nie została doręczona spółce i nie weszła do obrotu prawnego. W konsekwencji, termin do wniesienia odwołania nie rozpoczął biegu.

Z wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji wynika, że prezes spółki uzyskał jedynie jej fotokopię.

WSA uchylił więc zaskarżone postanowienie i zobowiązał fiskusa do uwzględnienia przedstawionej oceny prawnej.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 19 lipca 2018 r.

sygnatura akt: I SA/Gl 351/18