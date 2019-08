Wniosek o upadłość nie chroni zarządu przed odpowiedzialnością za zobowiązania

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 299 K.s.h. członkowie zarządu sp. z o.o. odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Przepis ten statuuje odpowiedzialność odszkodowawcza deliktową, opartą na zasadzie winy. Wynika z niego domniemanie zarówno szkody wierzyciela w wysokości niewyegzekwowanego od spółki zobowiązaniem jak i związku przyczynowego między tą szkodą a niezłożeniem przez członka zarządu we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz zawinienia zaniechania wykonania tego obowiązku. Odpowiedzialność tę ponoszą osoby, które wykonywały swój mandat w okresie, w którym powinien zostać zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości spółki. Członek zarządu może uwolnić się od niej na podstawie przesłanek określonych w art. 299 § 2 K.s.h., a więc wykazując m.in., że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości wierzyciel nie poniósł szkody.

Po utracie funkcji

Uchwała Sądu Najwyższego oznacza, że członkowie zarządu sp. o.o. mogą ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółki powstałe także po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, tym bardziej jeśli okaże się, że wniosek był spóźniony. A więc członkowie zarządu mogą ponosić odpowiedzialności już po tym, kiedy utracili uprawnienia do pełnienia funkcji zarządczych w spółce np. zobowiązania zaciągnięte przez syndyka spółki. Jednocześnie Sąd Najwyższy wyraźnie zaznaczył, że warunkiem do pociągnięcia członka zarządu do odpowiedzialności jest stwierdzenie, że zobowiązania te pozostają w związku ze stosunkiem prawnym istniejącym w chwili złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. A zatem sąd powszechny rozpoznający sprawę musi przede wszystkim zbadać, czy działania syndyka były logicznym następstwem sytuacji w spółce, czy też można uznać je za obiektywnie niewłaściwe i zmierzające jedynie do zwiększenia długów spółki.