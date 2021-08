Hotelarze chcą być gotowi na IV falę, by uniknąć lockdownu

Branża wypoczynkowa czeka na przepisy i zasady, które pozwolą jej pracować jesienią.

Choć z rządu napływają informacje, że ogólnopolski lockdown już nam raczej nie grozi, to poszczególne branże chcą się przygotować na możliwe obostrzenia. Hotelarze chcą dialogu z resortem zdrowia, by zawczasu przygotować reguły, które pozwolą im działać jesienią. Piszą do premiera. Liczą na przepisy, które pozwolą im skutecznie weryfikować gości pod kątem szczepień. Poniżej dalsza część artykułu

Walczą o przetrwanie Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego apeluje do premiera Mateusza Morawieckiego w imieniu branży. Hotelarze deklarują przygotowanie do przyjmowania gości, którzy wykonają testy na obecność wirusa lub też okażą dowód przebycia choroby, pokazujący obecność przeciwciał. Równolegle, mogą weryfikować i przyjmować gości zaszczepionych. To jednak wymaga wprowadzenia odpowiednich przepisów, które pozwolą na weryfikację, czy gość się zaszczepił, a także upoważnią do przechowywania danych wrażliwych. Zaświadczeniem, na podstawie którego hotele mogłyby przyjmować gości, jest Unijny Certyfikat Covid, szeroko stosowany w państwach UE od 1 lipca 2021 r.

Izba deklaruje, że jest gotowa wspólnie z resortem zdrowia i odpowiednimi specjalistami – w dyskusji i w duchu kompromisu – opracować wszelkie zasady funkcjonowania hoteli.

– Szukamy możliwości dialogu z Ministerstwem Zdrowia, by wprowadzić zasady, które przy ewentualnej czwartej fali pozwolą hotelarzom pracować, a klientom czuć się bezpiecznie – mówi „Rz" Ireneusz Węgłowski, prezes Izby. I dodaje, że jeśli chodzi o dbanie o bezpieczeństwo, hotelarze zobowiązują się do respektowania obowiązku noszenia maseczek na terenie hoteli, zachowywania dystansu czy wydzielenia pomieszczeń do wykonywania testów.

– Warto też rozmawiać o zmianie limitów umożliwiających organizację w hotelach większych imprez – konferencji, targów, spotkań itp., oraz o poszerzeniu grupy osób przyjmowanych do hoteli poza limitem 75 proc. ozdrowieńców i osób przetestowanych z negatywnym wynikiem. Czekamy na stanowisko Ministerstwa Zdrowia. Bez względu na to, jakie pomysły są rozważane, chcemy je poznać, by móc się przygotować. Nie chcemy zostać zaskoczeni – twierdzi prezes Węgłowski.

Martwe prawo A co z barierą prawną w egzekwowaniu limitów? Czy pojawią się przepisy, które dadzą hotelarzom podstawę prawną do pytania gości o szczepienie i przetwarzania tych informacji? Czy ich przygotowanie jest aż tak skomplikowane? Zapytaliśmy prawników.

– Nie jest to sprawa zbyt skomplikowana – uważa Maciej Gawroński, radca prawny z kancelarii Gawroński & Partners. Zastrzega jednak, że uprawnienie do przetwarzania danych należy wpisać w ustawie, choćby tzw. covidowej. Muszą jednak zostać spełnione warunki z RODO. – Przypomnę, że chodzi o przetwarzanie niezbędne np. ze względu na ważny interes publiczny, proporcjonalne do wyznaczonego celu czy przewidujące odpowiednie i konkretne środki ochrony praw i interesów osoby, której dane dotyczą – zauważa. I dodaje, że w taki sposób weryfikacja odbywa się za granicą. Jest jednak traktowana bardziej jak formalność.

Adwokat Jan Prasałek, Kancelaria RK Legal, uważa z kolei, że sprawa jest skomplikowana.

– Najpierw należy sobie odpowiedzieć na pytanie czy informacja o zaszczepieniu jest informacją o stanie zdrowia. Moim zdaniem tak. A skoro tak, to z punktu widzenia ochrony należy do szczególnej kategorii informacji, których przetwarzanie może się odbywać z zachowaniem szczególnych zasad – zauważa. Podkreśla jednak, że podstawa weryfikowania takich informacji musi się znaleźć w ustawie, choć pewnie z czasem mogą się pojawić wątpliwości konstytucyjne co do takiego przepisu.

– Zawsze też osoba chcąca zatrzymać się w konkretnym hotelu może udzielić informacji i okazać dowód szczepienia – zauważa dr Prasałek.

Pandemiczne straty Od początku pandemii branża hotelarska przeżywa trudny czas. Z przeprowadzonego w czerwcu przez Izbę badania wynika, że aż 750 mln zł mogła stracić w maju w efekcie ograniczeń w funkcjonowaniu obiektów. Dane z ankiety przeprowadzonej wśród hotelarzy potwierdzają również spadek cen – blisko 70 proc. hoteli oferowało niższą cenę za pokój niż w maju dwa lata temu, a ponad 3/4 obiektów odnotowało średnią frekwencję gości poniżej 30 proc.