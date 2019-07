Zakończenie roku obrotowego - absolutorium dla zarządu spółki

Zgodnie z art. 231 § 3 k.s.h. uchwałę w sprawie absolutorium należy głosować w odniesieniu do wszystkich osób, które pełniły funkcje członków zarządu spółki w ostatnim roku obrotowym. Analogiczna regulacja przewidziana została dla spółki akcyjnej (art. 395 § 3 k.s.h.). Oznacza to, że w porządku obrad powinny być umieszczone uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom zarządu, którzy pełnili funkcje w ostatnim roku obrotowym, tj. w tym roku obrotowym, którego dotyczy zwyczajne zgromadzenie wspólników/zwyczajne walne zgromadzenie. Uchwały te powinny zostać poddane pod głosowanie. Wynik uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium może być różny dla poszczególnych członków zarządu. Pamiętać również należy, że uchwała w sprawie udzielania absolutorium powinna być podejmowana w głosowaniu tajnym – jest to bowiem sprawa osobowa w rozumieniu art. 247 § 2 k.s.h. oraz art. 420 § 2 k.s.h.

W przypadku natomiast gdyby w zarządzie spółki jednoosobowej (w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 3 k.s.h.) były wyłącznie, albo dodatkowo – poza wspólnikiem/akcjonariuszem – osoby trzecie, wówczas w stosunku do tych członków zarządu uchwała w sprawie udzielenia absolutorium będzie głosowana na ogólnych zasadach, a jedyny wspólnik/akcjonariusz będzie mógł wykonać prawa głosu z udziałów/akcji. Na marginesie jedynie wypada zaznaczyć, że w spółce jednoosobowej uchwała w sprawie udzielenia absolutorium nie będzie podejmowana w głosowaniu tajnym. Wyłączenie tajności głosowania w przypadku spółki akcyjnej wynika wprost z art. 420 § 4 k.s.h. Z kolei w odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podstawą jest przepis art. 156 zd. 2 k.s.h., który nakazuje jedynie odpowiednie stosowanie przepisów o zgromadzeniu wspólników do spółki jednoosobowej.

Komentarz autorki

Powołanie członka zarządu na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników/zwyczajnym walnym zgromadzeniu nie należy do rzadkości. Jest to związane z wygaśnięciem mandatu członka zarządu. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością co do zasady mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu (art. 202 § 1 k.s.h.), a w razie powołania członka zarządu na okres dłuższy niż rok – z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu (art. 202 § 3 k.s.h.). Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może jednak inaczej regulować moment wygaśnięcia mandatu członka zarządu. Z kolei w spółce akcyjnej, gdzie członek zarządu jest powoływany na okres kadencji, który wynosi maksymalnie pięć lat (art. 369 § 1 k.s.h.), mandat wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu (art. 369 § 4 k.s.h.). Zasadą jest więc, że mandaty członków zarządu wygasają z dniem odbycia zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia, a jednocześnie na tym samym zwyczajnym zgromadzeniu wspólników/zwyczajnym walnym zgromadzeniu członkowie zarządu są powoływani ponownie, albo następuje powołanie zupełnie nowych osób do zarządu. Osoby te mogą pełnić funkcję członków zarządu również w dniu odbycia zwyczajnego zgromadzenia wspólników/zwyczajnego walnego zgromadzenia, które odbywa się już w kolejnym roku obrotowym. W takim wypadku, w porządku obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników/zwyczajnego walnego zgromadzenia powinna być umieszczona uchwała w sprawie udzielenia absolutorium takiemu członkowi zarządu. Absolutorium należy bowiem wiązać nie z wygaśnięciem mandatu, ale z pełnieniem funkcji członka zarządu przez chociażby jeden dzień w poprzednim roku obrotowym. W skrajnym przypadku może okazać się, że na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników/zwyczajnym walnym zgromadzeniu odbywającym się do 30 czerwca 2019 r. trzeba będzie udzielić absolutorium osobie powołanej do zarządu w dniu 31 grudnia 2018 r. i sprawującej tę funkcję w roku obrotowym 2018 tylko przez jeden dzień.