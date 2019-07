Odpowiedzialność w biznesie rodzinnym

Odpowiedzialność za stworzoną firmę to także odpowiedzialność za jej kontynuowanie. To jedna z okoliczności, dla której właściciele podejmują prace nad procesem zmiany pokoleniowej. Ich celem jest zabezpieczenie firmy i jej przyszłości.

Dla niektórych właścicieli i firm rodzinnych, co szczególnie widoczne jest w zagranicznych gospodarkach, najlepszym rozwiązaniem jest powołanie fundacji rodzinnej i skupienie w niej praw udziałowych do rodzinnego biznesu.

Właściciele, decydując się na ten krok, wiedzą, że wraz z przeniesieniem do fundacji praw własnościowych do firmy na trwałe tracą nad nimi kontrolę właścicielską.

Nie musi to jednak oznaczać, że firma rodzinna w ogóle pozostaje od tego momentu poza ich kontrolą. Sposób jej sprawowania przez członków rodziny oraz zakres wpływu członków rodziny na fundację kształtowane są w dokumentach powołujących fundację oraz w dokumentach wykonawczych (akt fundacyjny, statut fundacji, letters of whishes, bye-laws).

Odpowiedzialność za firmę i rodzinę

Odpowiedzialność za biznes, to odpowiedzialność za rodzinę, z udziałem, której biznes powstawał (nawet, gdy aktywnie w nim nie uczestniczyli). Zaangażowanie właścicieli i osiągnięty sukces gospodarczy to przyszłość rodziny, jej edukacja, rozwój zawodowy, dostęp do opieki zdrowotnej. Właściwe zabezpieczenie funkcjonowania firmy pozwala na czerpanie zysków z jej działalności. I to daje fundacja prywatna uposażonym beneficjentom. Ci wskazani, nie posiadając praw udziałowych do firmy ani fundacji, mogą czerpać określone dochody z fundacji (z działalności firmy rodzinnej) na dowolny albo wskazany w dokumentach korporacyjnych cel. Przy czym zagwarantowana zostaje koncentracja praw do firmy rodzinnej w „rękach" fundacji i ograniczone ryzyka rozporządzenia majątkiem rodzinnym poza uprawnionych członków rodziny.