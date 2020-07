Zaległy VAT: Rzeczy bez wartości nie uwolnią od długu w pandemii

W czasach pandemii i wywołanych nią problemów finansowych szczególnym zagrożeniem dla zarządów spółek staje się ewentualna odpowiedzialność za ich długi podatkowe. Dziś firmy jeszcze łatwiej mogą wpaść w turbulencje, a gdy zaczną zalegać z podatkami, fiskus ma prawo domagać się ich spłaty od członków zarządu. Co prawda procedura podatkowa przewiduje sposób na uwolnienie się od odpowiedzialności np. przez ujawnienie majątku spółki. Nie jest to jednak łatwe. A już na pewno nie wystarczy wskazanie na odczepnego byle czego. Przypomniał o tym ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.

Fiskus zauważył, że przedstawione przez niego, a pochodzące z 2015 r., faktury zakupu odzieży nie mogą stanowić dowodu posiadanego towaru. Wynika to przede wszystkim z tego, że w ramach spisywania, m.in. w 2017 r., protokołu o stanie majątkowych spółki nie wskazano tego towaru. Co prawda oględziny magazynu potwierdziły worki jutowe i foliowe, o poj. 120 litrów, z używaną odzieżą. Jednak zgodnie z opinią biegłego składowana w magazynie odzież jest niesortowana, zleżała, a przy tym zniszczona oraz zanieczyszczona i nie nadaje się do wprowadzenia na rynek. Nie chciały jej nawet firmy zajmujące się produkcją czyściwa. Nadaje się tylko do utylizacji. A żeby uwolnić się od odpowiedzialności, majątek musiałby rzeczywiście istnieć i mieć realną wartość.