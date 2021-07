E-KRS po 1 lipca – dużo pytań i wątpliwości

Jak podkreśla, na pewno wchodzące zmiany przyczynią się do ograniczenia obrotu papierowego, co samo w sobie jest pozytywne. Wciąż jednak nie wiadomo, na ile korzystanie z portalu będzie intuicyjne i pozwoli wyeliminować błędy.

Od czwartku 1 lipca 2021 r. wchodzi ważna zmiana dotycząca funkcjonowania sądów rejestrowych i Krajowego Rejestru Sądowego. Od tego dnia wniosek o wpis dla podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców będzie mógł zostać złożony tylko za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Co ważne, zmiana nie dotyczy podmiotów podlegających rejestracji w rejestrze stowarzyszeń (mogą one składać wnioski papierowe i w formie elektronicznej).

Rejestracji w PDI powinien dokonać końcowy użytkownik, który będzie składał za jego pomocą wniosek, a więc np. pełnomocnik, reprezentujący podmioty wpisane do rejestru.

Zmienia się sposób składania wniosków, natomiast nie ich zawartość. Co do zasady złożenie wniosku będzie wyglądało jak dotychczas, z tymże zamiast formy papierowej będzie miał on postać elektroniczną.