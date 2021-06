Koronawirus - rząd wydłuża termin zawierania pożyczek płynnościowych i preferencyjnych

Rząd chce umożliwić mikro-, małym i średnim firmom złożenie odwołań od wniosku o udzielenie subwencji oraz zapytań dotyczących postępowania wyjaśniającego w dłuższym terminie, do 23 sierpnia 2021 r. Ma to dotyczyć firm, które w tej sprawie zwróciły się do PFR nie później niż do 15 kwietnia 2021 r. Udzielanie subwencji finansowej ma nastąpić nie później niż do 31 sierpnia 2021 r.