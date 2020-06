Jerzy Kowalski: skąd brać pieniądze

Skoro więc nie za bardzo można liczyć na indywidualne odszkodowania za poniesione straty, to może lepiej poddać się restrukturyzacji i modernizacji dotychczasowego modelu prowadzenia działalności gospodarczej, które skuteczniej ochronią kasę firmy, pensje pracownicze i wszelkie inne wartości i dobra materialne służące biznesowi.

Ale co może zrobić przedsiębiorca? Po prostu zastosować starą zasadę: nikt ci tak nie pomoże, jak ty sam sobie nie pomożesz. Państwowo-centralnej reasekuracji, czyli zwartej obrony przy zastosowaniu już czterech sprokurowanych „TARCZ" nie należy oczywiście lekceważyć. Skoro towarzyszą im pieniądze, to trzeba je brać i uspokajać wzburzone fale zagrożeń w firmie i w branży. Z tym, że jednocześnie warto cały czas myśleć o wykorzystaniu wspomnianej restrukturyzacji, by żyło się i pracowało lepiej.