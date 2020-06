Koronawirus: w sporze między galeriami handlowymi a najemcami sąd nie musi być dobrym wyjściem

– Ten okres jest dla nas niezwykle trudny – przyznaje Marcin Ochnik, prezes firmy produkującej odzież i galanterię skórzaną, członek zarządu Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług. Według obliczeń jego organizacji galerie, zwłaszcza w większych miastach, odwiedza nawet 75 proc. mniej klientów niż przed epidemią. Spadki sprzedaży wynoszą w nich ok. 50 proc., a gdzie indziej ok. 36 proc. Dla większości najemców taki wynik oznacza straty i duże trudności z zapłatą czynszu. – Ostatnio objechałem około 40 galerii i widzę, że wiele działających w nich poprzednio punktów handlowych się już zamknęło. Problem zatem pozostaje i być może wymaga prawnych rozwiązań w skali całego kraju – sugeruje przedsiębiorca.

Sprawa nie jest prosta od strony prawnej. Skoro tarcza antykryzysowa już nie działa, to stronom pozostaje użycie argumentów z przepisów ogólnych. Dotychczas tam, gdzie negocjacje najemców z galeriami przyniosły porozumienie, czasem dochodziło do odstąpienia od umowy na podstawie art. 495 kodeksu cywilnego. Pozwala on na takie działanie, gdy dochodzi do niemożności świadczenia, za którą nie odpowiada żadna strona. Zaraz potem galerie nawiązywały ze sklepami nowe umowy, już przewidujące warunki odpowiadające dzisiejszej sytuacji.