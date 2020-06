Wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych: Bez zmian nie przetrwamy

Wspólne mieszkanie nie zawsze przekłada się na łatwość radzenia sobie z epidemią, a czasem podnosi ryzyko. Przecież załogi firm nie mieszkają razem, a w biznesie rodzinnym załoga to członkowie rodziny. Sporo rodzin pracowniczych ma więcej niż jedno źródło dochodu. W biznesie rodzinnym firma to często jedyne źródło. Dochody rodzin pracowniczych dotkniętych pandemią są zagrożone, ale nie trzeba angażować własnego kapitału, by wrócić do pracy. A rodziny przedsiębiorców muszą ryzykować swój majątek, by ruszyć od nowa. Ryzykują najwięcej w kryzysie.