Dopłaty do oprocentowania kredytów zwolnione z podatku dochodowego

Sejm uchwalił ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która ma na celu poprawę sytuacji przedsiębiorców dotkniętych skutkami rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa.

Ustawa wprowadza m. in. system dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przez banki komercyjne przedsiębiorcom oraz podmiotom prowadzącym działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, dotkniętych skutkami COVID-19, na podstawie umów zawartych do 31 grudnia 2020 r.