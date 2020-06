Jerzy Kowalski: nie da się wozić pasażerów taksówką zdalnie

O ileż w lepszej i pewniejszej sytuacji są od ponad dwóch miesięcy niektórzy menedżerowie, właściciele i współwłaściciele osadzeni w organach spółkowych. Szczęście im sprzyja. Oni wiedzą już, że mogą sobie pozwolić na zarządzanie z odległości. Nie muszą chodzić a właściwie raczej dojeżdżać do firmy, by wziąć udział w kolektywnym podejmowaniu decyzji gospodarczych przez zarząd, radę nadzorczą czy walne zgromadzenie akcjonariuszy czy wspólników. Dziś nietradycyjny sposób zarządzania z oddali – najczęściej środkami różnorodnej komunikacji elektronicznej – może być szczególnie przydatny, bo zbliża się sezon podejmowania istotnych rozstrzygnięć spółkowych takich jak udzielanie absolutorium dotychczasowym władzom, przyjmowanie sprawozdań finansowych, decydowanie o wypłacie bądź zaniechaniu wypłaty dywidendy. Pomyśleć, że postęp techniczno- -organizacyjny w spółkach przyspieszył z powodu pandemii koronawirusa. Co jeszcze zmieni się w nich z powodu wirusa? To pokaże z pewnością przyszłość.