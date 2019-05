Pojęcie ciężaru dowodu w postępowaniu cywilnym - wyrok SN

Ciężar dowodu uregulowany w art. 6 Kodeksu cywilnego określa, na kim spoczywa ryzyko nieudowodnienia określonego faktu. Zawiera normę decyzyjną, pozwalającą ocenić wyniki przeprowadzonego postępowania dowodowego. Art. 232 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi z kolei procesowe narzędzie, za pomocą którego strony mogą osiągnąć skutek w postaci udowodnienia korzystnych dla nich faktów, istotnych z materialnoprawnego punktu widzenia dochodzonego roszczenia.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku I CSK 14/16 z 12 stycznia 2017 r.

Powodowie zażądali od Miasta Stołecznego Warszawy wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych i mieszkalnych. Sąd okręgowy uwzględnił powództwo. Przychylił się do, uzupełnionych dodatkowym pismem procesowym, żądań powodów jako właścicieli występujących przeciwko pozwanemu jako posiadaczowi samoistnemu w złej wierze. Domagali się wynagrodzenia z tytułu pobranych przez pozwanego czynszów oraz pożytków nieuzyskanych w związku ze złym gospodarowaniem. Przedmiotowe lokale użytkowe były w części w pewnych okresach wynajmowane przez pozwanego. Sąd ocenił, że roszczenia dotyczyły zarówno wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy w okresie, gdy pozwany nie wynajmował lokali, jak i roszczeń o zwrot pożytków pobranych oraz tych, których z powodu złej gospodarki nie uzyskano. Zdaniem sądu okręgowego powodowie wykazali, że mają uprawnienia do przypisania im tytułu własności po części własności budynkowej.

Pozwany wniósł apelację, oddaloną jako bezzasadną. Sąd II instancji zgodził się, że ze stanowiska sądu okręgowego nie wynika jasno, czy uznał on, iż powodowie zgłosili trzy niezależne roszczenia, czy też że wskazali kilka podstaw faktycznych zgłoszonych żądań. Sąd apelacyjny stwierdził, że w sytuacji, gdy treść żądania jest sformułowana nieprecyzyjnie, sąd ma obowiązek jednoznacznie określić wolę powodów. Już w pozwie, żądanie zapłaty określonych kwot zostało oparte na wielu podstawach faktycznych i prawnych, co Sąd uznał za dopuszczalną konstrukcję pozwu. Pozwany zarzucił naruszenie art. 6 k.c. poprzez stwierdzenie sądu, że to on powinien był wykazać, iż nie prowadził złej gospodarki. Zarzut ten, zdaniem sądu apelacyjnego, był niezasadny. Z porównania czynszów pobieranych przez pozwanego i kwot czynszu możliwych do uzyskania wynikało, że realnie pobrane były znacznie niższe. Rodziło to domniemanie złej gospodarki. W związku z tym, sąd II instancji przyjął, że ciężar obalenia tego domniemania faktycznego spoczywał na pozwanym.

Skarga kasacyjna pozwanego została uwzględniona. Sąd Najwyższy przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd apelacyjny uznał, iż ciężar obalenia domniemania faktycznego spoczywał na pozwanym. Zastosowanie takiego domniemania jest jednak zdaniem SN możliwe, gdy nie budzi ono wątpliwości ze względu na zebrane dowody. Bez zbadania, jak strony skonstruowały wzajemne prawa i obowiązki w konkretnych umowach nie można wywodzić, że czynsz niższy od rynkowego jest wynikiem złej gospodarki. Nie można więc było odeprzeć zarzutu naruszenia art. 6 k.c. w zw. z art. 232 k.p.c.

W dodatkowym piśmie procesowym roszczenie zostało oparte na różnych podstawach faktycznych, do których odnoszą się też odmienne normy prawa materialnego. SN zwrócił uwagę na fakt, że przedmiotem procesu były trzy roszczenia materialnoprawne o samoistnym charakterze. Przesądzało to o zasadności zarzutów naruszenia przepisów k.c. o przedawnieniu roszczenia. Data nadesłania doprecyzowującego pisma procesowego była istotna z punktu widzenia zarzutu przedawnienia, czego sądy orzekające nie wzięły pod rozwagę.

Komentarz eksperta

Roksana Bzoma, młodszy prawnik w warszawskim biurze Rödl & Partner

Powszechnie znana łacińska paremia głosi, że ciężar dowodu spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym, kto przeczy. Jest to zasada, która w polskim ustawodawstwie została wprowadzona w art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c.

Zgodnie z art. 232 k.p.c. to strony są zobowiązane przedstawić dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Jak wynika z art. 6 k.c., to najpierw powód, jako strona występująca z roszczeniem, musi uzasadnić swoje racje. Nie należy jednak interpretować art. 6 k.c. jako zobowiązania wyłącznie względem powoda. Po tym, jak ten uwiarygodni zasadność swoich roszczeń, ciężar dowodu zostaje przeniesiony na stronę przeciwną, czyli na pozwanego. Istota tej zasady sprowadza się zatem do tego, aby strona występująca z daną tezą przedstawiła dowody na jej poparcie.

W przywołanym wyroku SN precyzyjnie analizuje wszelkie fakty wpływające na odpowiednią interpretację tej zasady. Przede wszystkim podkreśla, iż w sprawie sąd niższej instancji niesłusznie posłużył się domniemaniem faktycznym i przez to błędnie wskazał stronę zobowiązaną do udowodnienia danej okoliczności. W konsekwencji, spowodowało to niewłaściwe przeniesienie ciężaru dowodu na drugą stronę.

Domniemanie faktyczne polega na wyprowadzeniu przez sąd wniosków w oparciu o już ustalone w sprawie fakty. Domniemanie może stanowić podstawę orzekania jedynie wówczas, gdy w świetle wszystkich zgromadzonych dowodów nie budzi wątpliwości.

W komentowanym wyroku sąd I instancji przyjmuje domniemanie faktyczne, iż pobierając czynsz niższy niż możliwy do uzyskania na rynku, pozwany dopuścił się prowadzenia złej gospodarki. Sąd opiera na tym domniemaniu swoje rozstrzygnięcie, nie uwzględniając pozostałych okoliczności, tj. postanowień umowy najmu i tego, w jaki sposób, zgodnie z zasadą swobody umów, strony ukształtowały prawa i obowiązki. Sąd apelacyjny również pominął te istotne okoliczności sprawy i oparł swój wyrok na przyjętym domniemaniu faktycznym. Bezkrytyczne uznanie domniemania faktycznego nie może mieć jednak miejsca, jeśli na podstawie zebranych dowodów budzi ono wątpliwości i istnieją co do niego konkurencyjne, równie prawdopodobne hipotezy. Domniemanie, niesłusznie przyjęte w tej sprawie za fakt, nie dawało podstaw do wyciągnięcia wniosków wpływających w tak istotny sposób na przebieg postępowania. Jego błędne przyjęcie za podstawę orzekania doprowadziło do naruszenia zasady rozkładu ciężaru dowodu przez sąd orzekający, który przypisał obowiązek dowodowy nie tej stronie, której powinno na wykazaniu danej okoliczności zależeć.