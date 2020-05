Opłata za możliwość sprzedaży alkoholu dla zamkniętej restauracji

Wysokość opłat za zezwolenia jest ustalana w oparciu o sprzedaż ubiegłoroczną. Często będą to sumy, które po dwóch miesiącach nieprowadzenia działalności mogą okazać się wysokie. Np. dla przedsiębiorców, których wartość sprzedanych alkoholi przekroczyła 77 tys. zł w roku wartość opłaty to 2,7 proc. ogólnej wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

Składane były wnioski do Ministerstwa Rozwoju o wprowadzenie zasad regulujących opłaty. W żadnej z tarcz nie znalazły się rozwiązania, które zwalniałyby przedsiębiorców z opłaty lub odraczały obowiązek jej zapłacenia. Dlatego korzystający z zezwoleń są niezmiennie zobowiązani do wniesienia opłaty za korzystanie w 2020 r. z zezwoleń na sprzedaż alkoholu do 31 maja 2020 r. Opłatę należy uiścić w wysokości ustalonej przed wydaniem zezwolenia lub naliczonej na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2019 r.